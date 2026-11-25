Ignacio Ruglio, actual presidente de Peñarol, no continuará al frente del club luego de las elecciones que se llevarán a cabo el próximo sábado 12 de diciembre y en entrevista con “En Clave País” contó las razones que lo llevaron a tomar esa decisión.

El titular aurinegro dijo que ya se quedó sin fuerzas para estar las 24 horas del día abocado a los temas institucionales, manifestó que si se tira nuevamente podría llegar a ganar y expresó que si bien conoce la forma de trabajar de Juan Pedro Damiani —principal candidato a ganar según las encuestas— no lo deja contento que vuelva al poder.

Lo cierto es que entre otros temas, Ruglio habló de lo que haría de cara a la próxima temporada y luego de las elecciones en Peñarol, pero ya sin tener injerencia porque su mandato terminará en diciembre.

Consultado acerca de quién debería ser, a su entender, el próximo entrenador Carbonero en caso de que Diego Aguirre no continúe, el actual presidente Mirasol dijo: “Nunca eludo las preguntas. Guillermo Almada o Marcelo Méndez. Ya he hablado con los dos”.

“Me pica el bichito de querer empezar ya el período de pases para hacer contrataciones pero me tengo que ir. No me tengo que meter en eso”, dijo entre risas Ignacio Ruglio para luego agregar: “Hay que ir a buscar rápido a Nacho Sosa que está jugando poco en Red Bull Bragantino, hay que ir a buscar rápido, muy rápido a Guzmán Rodríguez y a Luciano Cosentino de Wanderers. A esos hay que ir a buscarlos rápido”.

Ignacio Ruglio en entrevista con En Clave País. Foto: Nahuel Arrué.

“Hay que tener todo hablado con Almada o con Méndez y por favor no se equivoquen con esto porque los nombres los digo si es que Diego Aguirre decide no seguir. Ahí hay que ir a buscarlos a ellos”, aclaró el presidente aurinegro.

Acerca de los jugadores que el club debe mantener en el plantel, Ruglio fue claro: “Hay que retener sí o sí a Matías Arezo, sin importar quien lo venga a buscar, para que esté en el ataque con Leo Jaime y con Leo Fernández”.

“Todo eso mi cabeza ya quisiera estar haciéndolo ahora pero como voy en retirada no me puedo meter. A veces cuando escucho ‘van a ir a buscar a tal’ me dan ganas de llamar al candidato y decirle ‘no, no, no, rápido asegúrate a Guzmán Rodríguez, a Nacho Sosa y rápido asegúrate si Diego te dice que no va a seguir, al entrenador. El bichito me pica de estar queriendo hacer eso pero le tocará a otro y yo estaré en la playa con María Clara (su nieta) armando castillitos de arena”, cerró diciendo el presidente de Peñarol.