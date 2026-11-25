Ignacio Ruglio visitó este miércoles En Clave País y habló sobre decisión de no presentarse a las reelecciones de Peñarol después de seis años como presidente, su pérdida de "paciencia", el sesgo que percibe en las encuestas de los opositores y su postura en contra de cómo se maneja el fútbol en América y Uruguay. A su vez, destacó aciertos y errores de su gestión.

Respecto a no presentarse, el minuano se sinceró: "El 12 de diciembre es justo el día de mi cumpleaños, dejo la presidencia de Peñarol, cumplo 48 años. Ya hace casi un año que venía pensando que era el momento de parar, no tenía la misma fuerza de antes. Arranqué en la política de Peñarol en 2005, era muy joven y era improbable en aquel momento derrocar la dinastía de los Damiani, y mucho menos que un joven poco conocido, sin apellido ni una familia de dinero, lo lograra. El camino fue desgastante y los seis años de gobierno también. Lo fui meditando desde hace un año y en el último tiempo me di cuenta de que estaba bien la decisión que había tomado".

Sobre si cree que debilitó el proceso electoral del oficialismo por dilatar su anuncio, expresó: "Los que estudiamos la historia en nuestros clubes y somos apasionados en eso, entendemos que Peñarol es presidencialista y que las carrera políticas no se construyen en un año, ni en dos, ni en cinco. Los que piensan que ponen una buena campaña de publicidad, ponen 500 mil dólares y pueden llegar a ser presidentes, Peñarol los pone en su lugar. Hay muchos antecedentes, después sacaban un cargo en 11 y no podían creer".

¿Se terminó el Ruglismo?: "Y sí. Yo me voy a manifestar pro (Marcelo) Solomita, me representa en la pasión que le pone y en lo que hace. Para dirigir una organización así tenés que estar 24 horas al frente, pero no va a pasar que yo venga a todos lados y diga 'voten a Solomita' y los 37% de piso y 48% de techo que iba a tener yo, va a votarlo, no funciona así la política en Peñarol".

En línea con qué le diría a sus sucesores, fue claro: "Sean ustedes mismos, vayan y recompongan. Desde el momento en el que vos te corriste, mal haría en decirles qué hacer. Si ellos creen que recomponer con la AUF va a hacer que Peñarol obtenga mejores fallos en tribunales o que no tenga que padecer los arbitrajes... Yo creo que nada de eso va a pasar. Ojalá el cambio le haga bien a Peñarol. Hoy hablé 30 minutos con Solomita y si me consulta le voy a dar mi parecer, pero nunca fue mi liderazgo decirle qué hacer a alguien. Hoy todos los grupos con los que trabajé me siguen diciendo que me presente".

Ignacio Ruglio en En Clave País.

Ante la pregunta de si cree que sería reelecto, expresó que "no es hipotético", sino lo que dicen los números. Y dijo: "Retirarse con un caudal de adaptación relativamente alto hace que tengas la posibilidad de volver, que en realidad cuando se exprimen mucho las cosas, te vas por la puerta de atrás y cansaste a la gente, ya no quieren que vuelvas".

Sin embargo, hubo encuestas que dieron una desaporbación de 79% para la gestión del actual mandatario, a lo que Ruglio retrucó: "¿Qué encuestadoras dijeron eso? De las grandes ninguna, Factum, Equipos y Opción no, ellos tienen medido a Peñarol o saben que la ganamos o que estábamos al borde de ganarla. Pero si publican encuestas de un grupo venezolano y no la de las grandes encuestadoras, ponele la firma que es que no quieren aceptar que ganábamos".

Sobre no tener más fuerza, añadió: "Cuando lo que antes hacías con pasión, luego te irrita, es algo que me está pasando, no tengo la paciencia de antes. Me llaman para reuniones que antes quizá iba hasta Durazno a una reunión con socios y hoy ya no. O estás 24 horas en tu plenitud o no lo hacés".

El presidente habló de las facturas recibidas que estuvieron bien como "salir sextos en el 2022 o el 0/18 en el 2023" pero negó otras en las que no dará el brazo a torcer: "Mucha gente creía que no tenía que pelearme con la AUF".

"Nunca hice algo en los seis años de lo que no estuviera convencido, aunque después lo revise", afirmó. A lo que añadió: "Estoy totalmente en contra de cómo se gobierna el fútbol en Uruguay y América, como la Conmebol articula, a través de las asociaciones miembro, decisiones que están muy mal, pero como son serviles y quienes le pagan enormes salarios, dejan que el fútbol pierda la esencia, de eso voy a estar convencido ahora, en el 2029 y el 2035".

Ruglio destacó como punto alto de su gestión fue el mantener a los entrenadores, algo que no hizo con Leo Ramos y Darío Rodríguez. "Me apuré en sacarlos y me dejé presionar por el mundo del fútbol", confesó. "A Mauricio Larriera, Pablo Bengoechea y Diego Aguirre los mantuve".