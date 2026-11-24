La economía de Argentina volvió a mostrar números negativos en setiembre y, pese a una recuperación respecto del mes anterior, afirman que entró en recesión técnica. El nivel de actividad cayó 1,2% en la comparación interanual, mientras que en la medición desestacionalizada registró un avance de 1,1%, insuficiente para revertir la contracción acumulada en el tercer trimestre.

Así lo reflejan los datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), difundidos este martes. Con el resultado de setiembre, se acumularon tres meses consecutivos de caídas interanuales y el crecimiento de los primeros nueve meses del año se redujo a 1%, frente al 2,2% que se registraba al cierre del primer semestre.

De acuerdo con la serie desestacionalizada del EMAE, sobre la base de cálculos de economistas, la actividad habría retrocedido 1,8% en el tercer trimestre respecto del segundo, período en el que había experimentado una contracción cercana al 1%. De confirmarse esos resultados cuando se conozcan los datos del producto bruto interno (PBI), el 16 de diciembre próximo, la Argentina habrá ingresado en una recesión técnica, definida como dos trimestres consecutivos de caída.

El informe también introdujo correcciones en los registros de los meses anteriores. La mejora mensual de agosto, que originalmente había sido de 0,1%, pasó a ser de 0,4%, mientras que la caída interanual se moderó de 1,7% a 1,6%. En tanto, el derrumbe de julio en la medición desestacionalizada fue revisado de 2,8% a 2,5%.

Estimador mensual de la actividad económica, variación interanual de setiembre. Imagen: La Nación

Ni siquiera con esas correcciones y el repunte de setiembre la economía logró recuperar lo perdido en julio, según las estimaciones privadas. De hecho, el nivel de actividad se ubicó 2,4% por debajo del de diciembre de 2025 y 2,8% por debajo del de marzo de este año.

Otro dato que da cuenta de las dificultades para retomar el crecimiento es el comportamiento del componente tendencia-ciclo, que atenúa las oscilaciones de corto plazo. Según la nueva serie del Indec, ese indicador lleva ocho meses consecutivos sin registrar variaciones porcentuales significativas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió al dato de actividad en su cuenta de la red social X. Además, en su publicación, destacó: “El indicador tendencia-ciclo se mantuvo sin variaciones en relación a agosto. Este indicador se ubicó 6,1% por encima del nivel de diciembre de 2023″.

Además, Caputo señaló: “En relación a la publicación del mes pasado, las variaciones mensuales desestacionalizadas de julio y agosto fueron revisadas de -2,8% y +0,1% a -2,5% y +0,4%, respectivamente. Considerando las revisiones, el nivel de agosto quedó 0,5% por encima del publicado en el informe previo”.

EL NIVEL DE ACTIVIDAD CRECIÓ 1,1% MENSUAL EN SEPTIEMBRE ✅ El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró un crecimiento de 1,1% mensual en septiembre en la serie desestacionalizada y acumuló una suba de 1% en los primeros 9 meses del año en relación a igual período de 2025 ✅ El indicador tendencia-ciclo se mantuvo sin variaciones en relación a agosto. Este indicador se ubicó 6,1% por encima del nivel de diciembre de 2023 ✅ En relación a la publicación del mes pasado, las variaciones mensuales desestacionalizadas de julio y agosto fueron revisadas de -2,8% y +0,1% a -2,5% y +0,4%, respectivamente. Considerando las revisiones, el nivel de agosto quedó 0,5% por encima del publicado en el informe previo — totocaputo (@LuisCaputoAR) November 24, 2026

Desde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) aclararon mediante un comunicado que, ante la cantidad de consultas recibidas, no es función de ese instituto determinar si la economía se encuentra en recesión. “La identificación de una recesión requiere evaluar múltiples dimensiones de la actividad económica, no un único indicador”, señalaron.

Asimismo, el organismo explicó: “En el debate público, en cambio, suele denominarse «recesión técnica» a la caída del PBI desestacionalizado durante dos trimestres consecutivos. En la Argentina, el dato correspondiente al tercer trimestre de 2026 se dará a conocer con el ‘Informe de avance del nivel de actividad’, el 16 de diciembre de 2026″.

La opinión de los expertos

El economista Gabriel Caamaño, director de la consultora Outlier, señaló que el dato estuvo en línea con sus expectativas y consideró prácticamente confirmada la recesión técnica. “A pesar de las correcciones de la serie, la economía cayó 1% en el segundo trimestre respecto del primero y 1,8% en el tercero respecto del segundo. Las variaciones negativas son lo suficientemente significativas como para prever que el dato del PBI no modificará ese escenario”, explicó.

No obstante, Caamaño estimó que la recesión sería de corta duración y destacó que las subas de agosto y setiembre permitieron recuperar algo más de la mitad de la caída de julio y que, aun si la actividad se mantuviera en los niveles de setiembre durante el resto del año, el cuarto trimestre mostraría un crecimiento de 0,8% respecto del tercero. “Los indicadores de octubre muestran que la economía sigue recuperándose, aunque a un ritmo menor que en setiembre”, afirmó el economista, que proyectó una expansión mensual de entre 0,5% y 0,6%.

En tanto, el economista Claudio Caprarulo, director de la consultora Analytica, comentó que su indicador de actividad marcaba una suba del 1% para la variación mensual de setiembre, por lo que el resultado está dentro de lo esperado y confirma una economía en recesión. “Si el nivel de actividad no varía en promedio durante el cuarto trimestre, la economía apenas crecerá 0,3% respecto de 2025″.

En este sentido, Caprarulo agregó: “A las dificultades que atraviesa desde hace un tiempo el mercado interno hay que sumar las complicaciones que aparecen en el frente financiero, con riesgo país al alza, al igual que la brecha cambiaria”.

La economista Mariángel Ghilardi, responsable de análisis sectorial de Abeceb, destacó que, con estos datos, “el tercer trimestre habría cerrado con una contracción cercana al 1,8% respecto del trimestre anterior, configurando una recesión técnica”. Y agregó: “Si bien la actividad todavía se encuentra un 2,4% por debajo de diciembre de 2025, el dato de setiembre es compatible con una estabilización de la economía y esperamos que el cuarto trimestre consolide el rebote”.

Además, Ghilardi remarcó que este dato no modifica sus perspectivas para 2027, año para el que espera una recuperación moderada y heterogénea. “El gran desafío será que la inversión funcione como puente entre los sectores que están creciendo y el resto del entramado productivo. Para ello, será fundamental normalizar las condiciones de financiamiento, reducir la incertidumbre cambiaria y electoral y avanzar en la agenda de competitividad”, concluyó la economista.

Por Carlos Manzoni, La Nación/GDA