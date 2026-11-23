La localidad de Ezpeleta en Buenos Aires (Argentina) se vio sacudida por una explosión este domingo por la noche mientras festejaban su aniversario. Según reconstruyeron los medios locales el cambio de una garrafa de gas por parte del dueño de una rotisería de la zona estaría detrás de la explosión. Hay un total de siete heridos.

Dos semanas atrás ocurrió una explosión similar en la localidad de Remedios de Escalada, también en Buenos Aires, por una fuga de gas.

El dueño de la rotisería, Nahuel Aguilar, está grave

La explosión tuvo lugar cerca de las 22, cuando comenzaba a cantar el grupo de cumbia Los Leales en un escenario. La rotisería había abierto al público alrededor de una semana atrás según indicaron los vecinos de la zona a los medios locales.

La víctima más grave resultó ser Nahuel Aguilar, de 32 años, dueño del local. El comerciante sufrió quemaduras en alrededor del 90% del cuerpo y fue trasladado al Hospital de Quilmes, donde permanecía internado con pronóstico reservado e intubado debido a la inhalación de monóxido de carbono, indicaron las fuentes al medio argentino La Nación.

Videos de redes sociales muestran al grupo de vecinos festejando cerca del local —entre ellos varias familias con niños—, cuando se registra la explosión, lo que rápidamente provoca el pánico entre la multitud. La rotisería quedó totalmente consumida por las llamas.

EZPELETA: ASÍ FUE EL MOMENTO DE LA EXPLOSIÓN DEL LOCAL

Ocurrió justo cuando cientos de vecinos, festejaban el aniversario del barrio.

Dos de los heridos luchan por su vida pic.twitter.com/yLW43b0cwg — EN LA MIRA (@enlamiraradio) November 23, 2026

Cortes, quemaduras y astillas de vidrio en el ojo

Al mismo centro de salud fueron derivados una joven de 19 años, con una quemadura en el rostro y una herida cortante en el brazo derecho que requería sutura, y su hermano, que presentaba un corte en la pierna izquierda y lesiones leves, todo según consignaron medios locales.

Una joven de 22 años, en tanto, tuvo que ser trasladada a un centro de salud por tener astillas de vidrio en un ojo, una herida en el cuero cabelludo y una crisis nerviosa. Además, una mujer de 73 años fue trasladada a la Clínica Santa Clara.

Con información de La Nación/GDA