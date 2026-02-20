Argentina: cuatro heridos tras explosión de un paquete en la Escuela Superior de Gendarmería

La Policía argentina investiga una explosión que se registró en la Escuela Superior de Gendarmería este viernes al mediodía. Según informó el medio argentino La Nación, los efectivos estaban manipulando un paquete que había llegado hace cuatro meses al lugar cuando, por razones que se investigan, este explotó.

El paquete estaba guardado en el piso 11 de la institución. La manipulación causó una explosión e hirió a cuatro efectivos, que fueron trasladados al Hospital Argerich. Dos sufrieron quemaduras, otro efectivo recibió un control clínico y un cuarto fue asistido con oxígeno. Ninguno corre riesgo de vida.

Un gran operativo se realizó en la cuadra de parte de la Policía de la Ciudad, que perimetró la zona. En tanto, la Brigada Especial Federal de Rescate y la División de Explosivos de la Policía Federal se presentaron en el lugar. Vecinos de la zona fueron comandados a evacuar la cuadra entre México y Venezuela.

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La Nación/GDA