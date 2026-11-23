Vecinos de Malvín Norte denunciaron una serie de balaceras que comenzaron en la noche de este domingo y se extendieron durante la madrugada del lunes, informó la Jefatura de Policía de Montevideo.

Según la información policial, efectivos se dirigieron en la mañana de este lunes a la zona de Espronceda esquina Arq. Boix y Merino, a raíz de un llamado anónimo que alertó sobre varias detonaciones de arma de fuego.

En el lugar, los policías encontraron unas 50 vainas y un vehículo acribillado. De momento, no se reportaron personas lesionadas. En tanto, según informó Subrayado (Canal 10), los disparos también alcanzaron la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República (Udelar), provocando impactos en varios vidrios y una computadora.

A través de las redes sociales, vecinos de la zona compartieron videos donde se escuchan detonaciones en forma de ráfaga.

El edil nacionalista Diego Ruiz también utilizó su cuenta en la red social X para denunciar las balaceras. "Vecinos me comparten este audio de la balacera que se está viviendo por estos momentos. La situación es crítica. Lo hemos venido denunciando hace meses. Nuevamente, señor ministro Carlos Negro, ¡haga algo!", escribió.

Domingo 22/11/26 - 23:00 - Malvin Norte



Vecinos me comparten este audio de la balacera que se está viviendo por estos momentos.



La situación es crítica. Lo hemos venido denunciando hace meses.



Nuevamente, Sr Ministro @CNegro7, HAGA ALGO! pic.twitter.com/Iv40NwJt6L — Diego Ruiz (@Diego_Ruiz91) November 23, 2026

La Policía Científica concurrió a la zona para realizar las pericias correspondientes y avanza la investigación.

Joven de 24 años murió ahogada en Rivera

La Jefatura de Policía de Rivera informó del caso de una joven de 24 años que murió ahogada cuando estaba en compañía de un amigo de la misma edad.

Según consta en el parte policial, ocurrió en la tarde de este domingo en una zona conocida como "Buraco", cerca del Autódromo Eduardo P. Cabrera. Hasta allí concurrió personal del Grupo de Respuesta Táctica ante un llamado al 9.1.1.

Una vez allí, los policías entrevistaron al joven, que manifestó que se encontraba con su amiga y ella "en determinado momento decidió tirarse al agua" y no regresó, indica el parte policial.

Uno de los efectivos se sumergió en búsqueda de la mujer y la encontró, pero no pudo retirarla. Personal de Bomberos acudió a la zona y consiguió finalmente retirar el cuerpo, y se constató el fallecimiento con una ambulancia del SAME.

Diversas dotaciones policiales concurrieron al lugar y la Fiscalía dispuso un relevamiento de la Policía Científica y que se haga una autopsia. Además, ordenó buscar posibles cámaras y testigos, así como solicitarle el teléfono celular al amigo de la víctima y, en caso de que lo entregue, se haga una pericia.