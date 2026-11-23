La Jefatura de Policía de Rivera informó del caso de una joven de 24 años que murió ahogada cuando estaba en compañía de un amigo de la misma edad.

Según consta en el parte policial, ocurrió en la tarde de este domingo en una zona conocida como "Buraco", cerca del Autódromo Eduardo P. Cabrera. Hasta allí concurrió personal del Grupo de Respuesta Táctica ante un llamado al 9.1.1.

Una vez allí, los policías entrevistaron al joven, que manifestó que se encontraba con su amiga y ella "en determinado momento decidió tirarse al agua" y no regresó, indica el parte policial.

Uno de los efectivos se sumergió en búsqueda de la mujer y la encontró, pero no pudo retirarla. Personal de Bomberos acudió a la zona y consiguió finalmente retirar el cuerpo, y se constató el fallecimiento con una ambulancia del SAME.

Diversas dotaciones policiales concurrieron al lugar y la Fiscalía dispuso un relevamiento de la Policía Científica y que se haga una autopsia. Además, ordenó buscar posibles cámaras y testigos, así como solicitarle el teléfono celular al amigo de la víctima y, en caso de que lo entregue, se haga una pericia.

Otro caso de una persona ahogada en Rivera

Ese no fue el único caso de ahogamiento en Rivera durante el fin de semana. En la noche del sábado un hombre de 50 años ingresó a un tajamar ubicado sobre el kilómetro 70 de la ruta 27 "a colocar una red de pesca", según consta en el parte policial.

Pero "por causas que se tratan de establecer la víctima desapareció en las aguas". Funcionarios de la Policía y de Bomberos acudieron al lugar y este domingo sobre el mediodía lograron ubicar el cuerpo, que estaba a unos tres metros de la orilla, "enredado con alambres".

También en este caso la Fiscalía pidió coordinar una autopsia y mantener incautada la red.