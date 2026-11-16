Un procedimiento policial que tuvo lugar en la ciudad de Artigas resultó con tres personas detenidas, un vehículo incautado y un hombre baleado de manera accidental por parte de los efectivos. El despliegue tuvo lugar sobre las 22:00 horas del pasado domingo en la ruta 30.

Según informó la Jefatura de Policía de Artigas, personal de la Brigada Departamental Antidrogas, del Grupo de Reserva Táctica (GRT) y del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO), llevaron adelante un operativo para interceptar un vehículo que se encontraba bajo seguimiento.

Sobre la ruta 30 hacia el norte, el conductor del auto -un Volkswagen Gol de color blanco- no hizo caso a las señales de detención realizadas por la Policía y continuó su marcha a alta velocidad.

En el cruce con calle Blas Mello, donde también se había instalado una barrera policial, el automóvil esquivó el bloqueo "sobrepasando a la unidad oficial apostada en la vía". Frente a esta situación y para detener la circulación del vehículo, los policías realizaron "disparos disuasivos" y lograron interceptar a los tres individuos a 50 metros de donde se encontraba la barrera.

Operativo policial en Artigas. Foto: captura Subrayado.

El jefe de Policía de Artigas, José Osorio, indicó en una rueda de prensa consignada por Subrayado (Canal 10) que los disparos fueron "hacia las ruedas" y "en ángulo de seguridad". Sin embargo, los policías constataron posteriormente que un hombre de 34 años había sido baleado en las inmediaciones del lugar.

"Uno de estos tiros rebota en el piso e impacta a una persona que estaba en otro vehículo", detalló Osorio, que puntualizó que este hombre se encuentra en buen estado, aunque con una herida de bala en el pecho cuyo proyectil "quedó alojado en el pulmón y no se puede sacar". Añadió que esa persona se encuentra fuera de peligro y que será dada de alta en los próximos días.

"Fue una desgracia, por suerte no pasó a mayores", subrayó Osorio.

José Osorio, jefe de Policía de Artigas. Foto: Jefatura de Policía de Artigas.

Alcoholemia positiva y medidas de la Fiscalía

En cuanto a los detenidos, al conductor del vehículo se le realizó una espirometría que arrojó un resultado positivo de 0,64 gramos de alcohol por litro de sangre.

La Fiscalía Letrada Departamental ingresó en calidad de detenidos a los tres ocupantes del auto "por presunto desacato". Además, se incautó de manera preventiva las armas de reglamento de los efectivos que intervinieron en los disparos disuasivos y se solicitó un análisis de las cámaras de seguridad de la zona.