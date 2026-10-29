Intento de femicidio en Artigas: padres de alumnos salvan a mujer atacada frente a una escuela

Un intento de femicidio tuvo lugar este jueves luego de que un hombre de 32 años atacara a una mujer de 35 con un objeto punzante. El hecho tuvo lugar a las afueras de una escuela ubicada en Luis Alberto de Herrera y Berreta, en ciudad de Artigas, y fue un grupo de padres el que terminó salvándole la vida a la víctima.

Según informó el jefe de Policía de Artigas, José Osorio, en una rueda de prensa, el atacante agredió a su expareja a "puntazos". El jerarca detalló que en la entrada del centro educativo habían varios padres, que "intercedieron y redujeron" al individuo "evitando un mal mayor".

En cuanto al estado de la víctima, Osorio puntualizó que tiene lesiones leves en su cuero cabelludo y ratificó que se trató de un intento de femicidio. La agresión se dio cuando ambos se encontraban en el interior de un vehículo.

El líder policial confirmó que el hombre llegó al lugar en una moto y posteriormente ingresó al centro educativo. "Allí la intercepta [a la mujer], que estaba dejando a su hijo, luego la hace salir y ahí la empieza a agredir", detalló Osorio. Instantes después, el agresor fue reducido.

José Osorio, jefe de Policía de Artigas. Foto: Jefatura de Policía de Artigas.

Por otro lado, sostuvo que "aparentemente" el hombre y la mujer mantienen un vínculo "sin convivencia" y que él "se estaría negando a aceptar el fin de la relación".

La intervención clave de los padres

Osorio destacó que la participación de los padres que detuvieron al agresor fue "fundamental", ya que la Policía tardó algunos minutos en llegar a partir de que el hecho fuera reportado.

"Esos minutos en estas situaciones son vitales, la intervención de la gente le salvó la vida", añadió.

En cuanto a antecedentes de violencia entre la pareja, Osorio dijo que son inexistentes, aunque sí reveló que ella tiene "medidas" con otra pareja. Sobre el hombre, sostuvo que es ciudadano brasileño. Actualmente posee antecedentes penales.

En tanto, la Jefatura de Policía de Artigas informó que la mujer había recibido amenazas de muerte previamente.

Por su parte, la Fiscalía ordeno que el hombre sea detenido e ingresado por la "presunta comisión de un delito de violencia doméstica agravada en concurrencia formal con un delito de homicidio en grado de tentativa".