Homicidio en Bella Unión: mataron a balazos a un hombre y un adolescente de 15 años confesó el crimen

Un hombre fue asesinado a disparos durante la noche del miércoles por un adolescente de 15 años. El hecho ocurrió en la localidad de Bella Unión, en el departamento de Artigas. El menor terminó confesando el hecho y se encuentra actualmente en dependencias del

Instituto Nacional del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).

Según informó en una rueda de prensa el jefe de Policía de Artigas, José Osorio, personal de la jefatura del departamento concurrió sobre las 20:30 horas a una casa donde se había reportado la presencia de un hombre herido de arma de fuego.

Los vecinos de la zona llegaron a trasladarlo a un centro hospitalario, aunque falleció momentos previos a llegar al lugar. Allí se constató que el hombre tenía dos disparos de arma de fuego en el pecho.

José Osorio, jefe de Policía de Artigas. Foto: Jefatura de Policía de Artigas.

Según consta en un comunicado difundido por la Jefatura de Policía de Artigas, en el marco de la investigación por el hecho se presentó ante una comisaría un menor de edad "junto a su responsable legal". El joven de 15 años confesó que había perpetrado el crimen.

Antecedentes en la zona y el paradero del arma

En cuanto al fallecido, Osorio comentó que cuenta con un antecedente penal y subrayó que el ataque a tiros ocurrió en un lugar donde hace aproximadamente un mes, la Policía había realizado un allanamiento por una investigación de microtráfico de drogas donde se logró una condena.

Por otro lado, las autoridades aún no dieron con el arma utilizada en el asesinato. El jefe policial puntualizó que el menor "no quiso decir dónde la había dejado".

En tanto, la Fiscalía de turno dispuso que el joven sea detenido e ingresado a dependencias del INAU.