Adolescente fue condenado por quíntuple homicidio en El Monarca: había recibido dinero para cometer el ataque

Un adolescente de 17 años fue condenado por el quíntuple homicidio ocurrido en el barrio El Monarca, ocurrido en la mañana del 10 de julio de 2026. Cuatro personas, entre las que se encontraba el adolescente condenado, llegaron en dos motos a la vivienda, usando ropa de trabajo con elementos reflectivos y cascos.

Los atacantes entraron al predio escalando un muro perimetral y dispararon contra las personas que estaban en la vivienda. Cuatro de ellas murieron en el lugar; una quinta víctima, que también había resultado herida, fue trasladada para recibir asistencia médica pero falleció durante el traslado.

Los autores abandonaron la vivienda dos minutos después de su llegada y huyeron en moto. La investigación de Fiscalía pudo establecer que el ataque habría estado motivado por una disputa que había ocurrido una semana antes entre una de las víctimas y un hombre del barrio.

Vivienda donde se produjo en quíntuple homicidio en Villa García Foto: Leonardo Mainé/El País

Adolescente reconoció que había recibido dinero para cometer los homicidios

En el marco de la investigación se analizó el celular del condenado, que contenía conversaciones en las que el joven reconocía que había participado del quíntuple homicidio y que había recibido dinero para cometerlo.

El adolescente admitió su responsabilidad ante la Justicia y, con el acuerdo de las partes, la causa se tramitó mediante un proceso simplificado. El menor fue declarado responsable de "cinco infracciones gravísimas previstas en la ley penal como homicidios muy especialmente agravados por precio o promesa remuneratoria y por reincidencia, en régimen de reiteración real", y por estos delitos, cumplirá una internación por un plazo seis años.

Los detalles del crimen

El hecho ocurrió en el km 21 de la ruta 8, a principios de julio. Las víctimas, una adolescente de 14 años, dos jóvenes de 18 años, otro de 28 y una mujer de 32 eran todos parte de una misma familia. Además, tenían vínculo con " Los Suárez ", grupo criminal que estaba emplazado en Villa Española.

De acuerdo a lo que pudo reconstruir El País en ese entonces en el lugar del ataque, los tres hombres eran hermanos —todos con antecedentes penales— y la mujer era la madre de la adolescente de 14 años.

Según información primaria, ingresaron reiterados llamados al servicio de emergencia advirtiendo por disparos de arma de fuego, y agregaron "que habría cuatro fallecidos". Al llegar al lugar señalado, la Policía encontró a cuatro personas muertas y dos personas heridas de arma de fuego. Una de las heridas era la adolescente de 14 años, quien fue trasladada al Hospital Pereira Rossell, pero murió en el camino.

De acuerdo con las primeras actuaciones, testigos manifestaron que cuatro individuos ingresaron a la vivienda donde efectuaron los disparos. La escena fue preservada para el trabajo de Policía Científica y del Departamento de Homicidios de la Dirección General de Hechos Complejos.