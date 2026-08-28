Un adolescente de 17 años fue formalizado por el quíntuple homicidio en el barrio El Monarca

Fue formalizado este jueves un adolescente de 17 años identificado como uno de los presuntos autores del quíntuple homicidio en el Barrio el Monarca el pasado 10 de julio.

Según informó el Ministerio del Interior, el menor fue detenido más temprano durante una serie de operativos realizados en el Barrio la Chancha de Montevideo, por parte del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos.

El juez Enrique Falco dispuso que cumpla como medida cautelar con una internación en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA) durante 150 días, mientras continúe la investigación para la sentencia definitiva.

Provisionalmente, se le imputaron “cinco infracciones gravísimas” por “homicidio muy especialmente agravados por precio o promesa remuneratoria y por reincidencia”.

A su vez, este jueves también fueron formalizados dos hombres y una mujer por el homicidio de un adolescente de 12 años ocurrido el viernes 24 de julio en las canteras del Parque Rodó, que se presume, fue una venganza vinculada al quíntuple homicidio.

El menor fallecido en ese último episodio era integrante de la familia Puglia, señalaron fuentes policiales a El País, un grupo criminal aliado de Los Albín y enfrentado con la banda " Los Suárez ” por la disputa por el negocio de la droga en Villa Española.

Operativo de la Policía Científica tras balacera en el Parque Rodó que terminó con un niño muerto. Foto: Darwin Borrelli

Qué pasó en el barrio El Monarca

El hecho ocurrió el 10 de julio en el km 21 de la ruta 8. Las víctimas, una adolescente de 14 años, dos jóvenes mellizos de 18 años, otro de 28 y una mujer de 32 eran todos parte de una misma familia vinculada a "Los Suárez".

De acuerdo a lo que pudo reconstruir El País en el lugar del ataque, los tres hombres eran hermanos —todos con antecedentes penales— y la mujer era la madre de la adolescente de 14 años.

Testigos manifestaron que cuatro individuos ingresaron a la vivienda donde efectuaron los disparos.