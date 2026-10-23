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Juventud vs. Peñarol en vivo por el Torneo Clausura: seguí el minuto a minuto y cómo va el partido

El elenco Mirasol llega al Estadio Centenario con la necesidad de cortar la racha de dos partidos sin victorias con el afán de mantener la ventaja que tiene en la cima de la Tabla Anual.

Alberto Sobrero.
Alberto Sobrero
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Los convocados de Juventud
Andrés Matonte es el árbitro del partido entre Juventud y Peñarol
La lista de convocados de Peñarol
¡Bienvenidos al minuto a minuto de Juventud vs. Peñarol!
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Leandro Umpiérrez con la pelota ante la marca de Renzo Rabino en el partido entre Peñarol y Juventud.
Leandro Umpiérrez con la pelota ante la marca de Renzo Rabino en el partido entre Peñarol y Juventud.
Foto: Estefanía Leal.

Peñarol visita a Juventud de Las Piedras en el Estadio Centenario, desde la hora 20:00, por la fecha 12 del Torneo Clausura. El equipo que dirige técnicamente Diego Aguirre busca cortar la racha de dos encuentros sin victorias con el fin de acercarse a su gran objetivo: cerrar la Tabla Anual.

El Mirasol viene de mostrar una pálida imagen el pasado domingo en la caída 1-0 ante Liverpool en el Parque Viera. En esa oportunidad, Peñarol no pateó al arco del Negro de la Cuchilla a lo largo de los 90 minutos en el Prado.

En esa línea, Peñarol sabe que está obligado a mostrar una nueva imagen ante un rival que viene de caer en la fecha pasada a manos de Progreso por 2-0.

El equipo que dirige técnicamente Sergio Blanco querrá sumar tres puntos importantes en su afán de poder meterse entre los ocho primeros de la Tabla Anual para soñar con acceder a la Copa Sudamericana.

Los convocados de Juventud

Se dieron a conocer los 21 futbolistas convocados de Sergio Blanco de cara al partido de Juventud de Las Piedras frente a Peñarol en el Estadio Centenario, desde la hora 20:00, por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya 2026. El pedrense buscará recuperarse ante el Mirasol de la dura caída que padeció ante Progreso por 2-0 en el Parque Paladino.

Sergio Blanco, entrenador de Juventud de Las Piedras, en el partido ante Cienciano por Copa Sudamericana.
Sergio Blanco, entrenador de Juventud de Las Piedras, en el partido ante Cienciano por Copa Sudamericana.
Foto: Estefanía Leal | El País

Andrés Matonte es el árbitro del partido entre Juventud y Peñarol

Andrés Matonte es el encargado de impartir justicia en el partido entre Juventud de Las Piedras y Peñarol en el Estadio Centenario, desde la hora 20:00, por la fecha 12 del Torneo Clausura. Estará secundado por Pablo Llarena y Julián Pérez. El VAR estará a cargo de Jonathan Fuentes y Javier Irazoqui.

Andrés Matonte arbitrando el partido entre Boca Juniors y O'Higgins por la Copa Sudamericana
Andrés Matonte arbitrando el partido entre Boca Juniors y O'Higgins por la Copa Sudamericana.
Foto: AFP.

La lista de convocados de Peñarol

Se dio a conocer la lista de 21 futbolistas convocados de Diego Aguirre para el duelo ante Juventud de Las Piedras en el Estadio Centenario, desde la hora 20:00, por la fecha 12 del Torneo Clausura. Volvió a quedar Lucas Ferreira y tampoco está a la orden Jesús Trindade por la roja que vio ante Liverpool la jornada pasada.

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Juventud vs. Peñarol!

A partir de la hora 20:00, Juventud de Las Piedras recibe a Peñarol en el Estadio Centenario por la fecha 12 del Torneo Clausura. El equipo de Ovación te da la bienvenida al minuto a minuto de este encuentro donde el Mirasol buscará cortar la racha de dos juegos sin victorias.

Hinchas de Peñarol ante Racing en el Estadio Centenario
Hinchas de Peñarol ante Racing en el Estadio Centenario
Foto: Ignacio Sánchez

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