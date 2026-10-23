Juventud vs. Peñarol en vivo por el Torneo Clausura: seguí el minuto a minuto y cómo va el partido

Peñarol visita a Juventud de Las Piedras en el Estadio Centenario, desde la hora 20:00, por la fecha 12 del Torneo Clausura. El equipo que dirige técnicamente Diego Aguirre busca cortar la racha de dos encuentros sin victorias con el fin de acercarse a su gran objetivo: cerrar la Tabla Anual.

El Mirasol viene de mostrar una pálida imagen el pasado domingo en la caída 1-0 ante Liverpool en el Parque Viera. En esa oportunidad, Peñarol no pateó al arco del Negro de la Cuchilla a lo largo de los 90 minutos en el Prado.

En esa línea, Peñarol sabe que está obligado a mostrar una nueva imagen ante un rival que viene de caer en la fecha pasada a manos de Progreso por 2-0.

El equipo que dirige técnicamente Sergio Blanco querrá sumar tres puntos importantes en su afán de poder meterse entre los ocho primeros de la Tabla Anual para soñar con acceder a la Copa Sudamericana.