Juventud vs. Peñarol en vivo por el Torneo Clausura: seguí el minuto a minuto y cómo va el partido

Peñarol visita a Juventud de Las Piedras en el Estadio Centenario, desde la hora 20:00, por la fecha 12 del Torneo Clausura. El equipo que dirige técnicamente Diego Aguirre busca cortar la racha de dos encuentros sin victorias con el fin de acercarse a su gran objetivo: cerrar la Tabla Anual.
El Mirasol viene de mostrar una pálida imagen el pasado domingo en la caída 1-0 ante Liverpool en el Parque Viera. En esa oportunidad, Peñarol no pateó al arco del Negro de la Cuchilla a lo largo de los 90 minutos en el Prado.
En esa línea, Peñarol sabe que está obligado a mostrar una nueva imagen ante un rival que viene de caer en la fecha pasada a manos de Progreso por 2-0.
El equipo que dirige técnicamente Sergio Blanco querrá sumar tres puntos importantes en su afán de poder meterse entre los ocho primeros de la Tabla Anual para soñar con acceder a la Copa Sudamericana.
Los convocados de Juventud
Se dieron a conocer los 21 futbolistas convocados de Sergio Blanco de cara al partido de Juventud de Las Piedras frente a Peñarol en el Estadio Centenario, desde la hora 20:00, por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya 2026. El pedrense buscará recuperarse ante el Mirasol de la dura caída que padeció ante Progreso por 2-0 en el Parque Paladino.
Estos son los 𝐶𝑜𝑛𝑣𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 para enfrentar a Peñarol por la Fecha 12 ☑️ pic.twitter.com/RSIuyt2Phl— Club Atlético Juventud (@JuventudUy) October 23, 2026
Andrés Matonte es el árbitro del partido entre Juventud y Peñarol
Andrés Matonte es el encargado de impartir justicia en el partido entre Juventud de Las Piedras y Peñarol en el Estadio Centenario, desde la hora 20:00, por la fecha 12 del Torneo Clausura. Estará secundado por Pablo Llarena y Julián Pérez. El VAR estará a cargo de Jonathan Fuentes y Javier Irazoqui.
La lista de convocados de Peñarol
Se dio a conocer la lista de 21 futbolistas convocados de Diego Aguirre para el duelo ante Juventud de Las Piedras en el Estadio Centenario, desde la hora 20:00, por la fecha 12 del Torneo Clausura. Volvió a quedar Lucas Ferreira y tampoco está a la orden Jesús Trindade por la roja que vio ante Liverpool la jornada pasada.
👥 Lista de jugadores convocados para el partido frente a Juventud, por la Fecha 12 del Torneo Clausura, @LigaAUFUruguay.— PEÑAROL (@OficialCAP) October 23, 2026
Suspendidos: Eduardo Darias y Jesús Trindade. pic.twitter.com/3b60V6HiGE
¡Bienvenidos al minuto a minuto de Juventud vs. Peñarol!
A partir de la hora 20:00, Juventud de Las Piedras recibe a Peñarol en el Estadio Centenario por la fecha 12 del Torneo Clausura. El equipo de Ovación te da la bienvenida al minuto a minuto de este encuentro donde el Mirasol buscará cortar la racha de dos juegos sin victorias.