Robó una camioneta en Bella Unión, chocó contra un retén policial en Salto y dejó a un uniformado herido

Dos personas resultaron heridas, entre ellas un funcionario policial, luego de que un automóvil robado en Bella Unión chocara contra un retén en la ruta 3 que intentaba detenerlo.

Los hechos ocurrieron en la noche del miércoles en plena carretera en el departamento de Salto, ya que el autor del robo de la camioneta pretendía huir hacia esa ciudad del litoral del país.

Se trata de una camioneta Fiat Toro, de color gris, robada cerca del acceso sur a la ciudad de Bella Unión, en el departamento de Artigas.

Tras esto, la Policía inició una intensa persecución del vehículo en dirección a la ciudad de Salto.

Ante los hechos, se coordinaron con sus pares de Salto para poder detenerlo e instalar un retén, coordinando acciones con la Seccional Séptima de Villa Constitución, la Octava de Pueblo Belén y con efectivos de la Brigada de Seguridad Rural.

Persecución en Ruta 3: auto robado embistió un retén policial en Salto y dejó dos heridos graves.

Foto: El País.

En el marco del operativo, próximo a la localidad de Villa Constitución, los efectivos dispusieron un retén policial al costado de la vía de circulación.

Durante el desplazamiento, la camioneta involucrada chocó contra el control policial y sufrió la rotura de uno de sus neumáticos, lo que provocó que su conductor perdiera el dominio del vehículo, impactando contra una camioneta de la Brigada Departamental de Seguridad Rural.

Estado de salud de los involucrados

Como consecuencia del impacto, un funcionario policial resultó lesionado y fue asistido, aunque afortunadamente se encuentra consciente y fuera de peligro.

El procedimiento continúa en desarrollo, por lo que se ampliará la información oportunamente.

Si bien la información policial no lo menciona, El País pudo saber que el conductor del vehículo robado, también sufrió lesiones y fue llevado a un centro asistencial.