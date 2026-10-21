Hombre probó un auto eléctrico en una automotora, perdió el control del vehículo y rompió una vidriera

Una situación insólita se vivió en una automotora argentina, cuando un cliente probó un vehículo, perdió el control del mismo y terminó rompiendo la vidriera del local. El conductor terminó estrellándose con un árbol, lo que evitó que saliera a la calle.

Según relataron los empleados del local al medio El Trece, el hombre había solicitado probar un modelo eléctrico para "ver cómo andaba", pero el auto terminó saliendo disparado hacia adelante y rompió la vidriera de la automotora, ubicada en el centro de Buenos Aires.

Un video captado por las cámaras de seguridad del local muestra como el hombre, que conducía un auto blanco, estaba acompañado por una de las empleadas del local, que iba en el asiento del acompañante. Cuando el vehículo comienza a acelerar la mujer salta a un costado, antes de que el auto cruce la puerta de vidrio.

Detrás del vehículo había también otro empleado, que se llevó las manos a la cabeza al ver la escena. En diálogo con El Trece los trabajadores explicaron que la pérdida de control del vehículo podría estar relacionada con un problema de salud del conductor, que padecería de Parkinson. Sin embargo, este dato no fue confirmado por las autoridades argentinas a los medios locales.

No se registraron heridos por el accidente. El vehículo de la automotora sufrió importantes daños al chocar con el árbol, que frenó su trayecto a la calle. La situación generó debate en Argentina sobre los controles que tienen las automotoras a la hora de permitir que los clientes se suban y prueben los autos, y a quién le corresponde la responsabilidad de pagar los daños en un hecho de este tipo.