Argentina incentiva el retiro de 20.000 empleados públicos: los requisitos para aplicar al plan del gobierno

El gobierno argentino presentó ayer lunes un plan de retiros voluntarios con el que espera reducir 20.000 puestos en la administración pública, que se suman a los más de 77.000 ya suprimidos durante la presidencia de Javier Milei.

El nuevo plan, que se extenderá por un mes a partir del 1 de noviembre, busca “una adecuada y eficiente asignación de los recursos públicos”, dice un decreto publicado en el Boletín Oficial.

De acuerdo al decreto publicado ayer lunes en el Boletín Oficial, el nuevo régimen de retiro voluntario ofrecerá a los empleados de plantilla del Gobierno nacional que tengan entre 58 y 63 años la posibilidad de terminar la relación laboral a cambio de una indemnización y el compromiso de no volver a ser contratados por dependencias públicas por los siguientes ocho años.

“Seguimos buscando maneras de reducir el gasto público para seguir bajando impuestos”, escribió en X el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Federico Sturzenegger, ministro de Desrregulación y Transformación del Estado.

La edad jubilatoria en Argentina es de 60 años para mujeres y 65 para hombres, en ambos casos siempre que esas personas pueden acreditar al menos 30 años de empleo registrado con aportes previsionales.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció una marcha para protestar contra el plan de retiros.

“No es retiro voluntario, es despido extorsivo. El rechazo es total a este decreto”, escribió en X el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar.

El Ejecutivo de Milei impulsa desde su llegada al poder en diciembre de 2023 una reducción de la plantilla de trabajadores estatales, que, según ATE, se redujo desde ese mes y hasta el inicio del actual octubre desde 343.357 a 269.025 (-21,6 %).

Sturzenegger, por su parte, reivindica la creación de unos 400.000 empleos. La informalidad laboral en Argentina creció tres puntos en tres años, y se ubica en torno al 45%.

Una sombra de un hombre frente a la Casa Rosada, sede del gobierno argentino. Foto: AFP

Ironía en España

El ministro de Transportes español, Óscar Puente, socialista, agradeció ayer en tono irónico que Milei visite España en plena precampaña electoral porque sirve de “ejemplo” de los recortes en “las cosas del comer” que llegarían a España si la derecha ganasen los comicios.

Durante un acto organizado por el gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en el que también participó el presidente Pedro Sánchez, Puente ironizó con que la presencia de Milei favorecerá la campaña de los socialistas, porque viene a anunciar lo hecho en Argentina y lo que harían las derechas si alcanzan el poder en las generales del próximo 29 de noviembre.

“¿Qué necesidad tenemos de ponernos en manos de aventureros?”, se preguntó Puente. El ministro español reconoció que estaba haciendo un “ejercicio de contención” para hablar de Milei y prefirió hacer “pedagogía” con tres datos concretos sobre los derechos laborales, el salario mínimo interprofesional y la creación de empresas.

Respecto a esto, Puente subrayó que Argentina, desde que Milei es presidente, perdió 36.000 empresas, mientras que con Sánchez hay en España 100.000 empresas más. “A ver si resulta que en términos liberales es mejor el socialismo que la motosierra... Seamos inteligentes, no se lo consintamos”, declaró.

Milei llegará hoy martes a España para una visita de dos días durante los que participará en un foro económico, sostendrá actividades vinculadas al mundo académico y se reunirá con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular (PP). EFE, AFP