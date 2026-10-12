"Estamos disponibles para hacer ajustes": Milei se refirió la salud del papa León XIV y su visita a Argentina

El presidente de Argentina, Javier Milei, afirmó este lunes que su Gobierno está dispuesto a hacer "los ajustes necesarios" en caso de que la visita de León XIV al país vecino, prevista para dentro de un mes, deba ser reprogramada por la operación a la que será sometido el papa este martes. El Sumo Pontífice tiene previsto visitar Uruguay del 6 al 8 de noviembre y a Argentina del 8 al 11.

“El otro día hice pública la preocupación al respecto y oramos por él para que pueda venir a la Argentina. Si la situación demanda un corrimiento en la fecha, nosotros estamos disponibles para hacer los ajustes necesarios”, señaló Milei en declaraciones a radio Mitre.

El mandatario argentino añadió que "hay dos temas importantes" cuando un país como Argentina recibe la visita de un papa: "La magnitud religiosa, ya que el 75% de la población es católica, y que, al mismo tiempo, es un jefe de Estado que es líder espiritual de millones de personas. Tiene una magnitud planetaria distinta”, consideró Milei.

Quiero hacerle llegar al Papa León XIV@Pontifex mi afecto y mis mejores deseos ante la intervención a la que será sometido.



Toda la Argentina acompaña con afecto y oración a Su Santidad, deseándole una pronta y completa recuperación.



Desde nuestro país nos unimos en oración… — Javier Milei (@JMilei) October 11, 2026

Previamente, el mandatario argentino ya había publicado un mensaje en sus redes cuando se conoció la noticia de la salud del Sumo Pontífice. “Mi afecto y mis mejores deseos ante la intervención a la que será sometido. Toda la Argentina acompaña con afecto y oración a Su Santidad, deseándole una pronta y completa recuperación”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

“Desde nuestro país nos unimos en oración por su salud, con la esperanza de que pronto pueda continuar guiando a la Iglesia con la sabiduría y fortaleza que lo caracterizan”, agregó Milei en el posteo.

El Papa León XIV, el presidente de Argentina, Javier Milei y la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Foto: AFP

Qué dijeron desde la Iglesia Católica Uruguaya

La noticia referida a la salud del papa llega a menos de un mes de que el Sumo Pontífice visite nuestro país. Según pudo conocer El País en base a fuentes de la Iglesia Católica Uruguaya, no hay cambios previstos por ahora en la agenda. "La comunidad católica de Uruguay reza por la pronta recuperación del Santo Padre y continúa preparando su visita", señalaron.

Por su parte, el cardenal Daniel Sturla dijo a El País que entiende que la operación "no será compleja".

El Papa anunció que esta semana se someterá a una intervención quirúrgica para extirparle un nódulo localizado en uno de sus pulmones. Recemos por su pronta recuperación y continuemos con mayor ánimo la preparación de su visita a nuestra tierra. pic.twitter.com/4a0cSsjiOf — Daniel Sturla (@DanielSturla) October 11, 2026

La afección, comúnmente conocida como una “mancha en el pulmón”, suele detectarse mediante estudios por imágenes y puede tener causas benignas o malignas.

Qué puede significar un nódulo pulmonar

Un nódulo pulmonar es un pequeño bulto que aparece en una radiografía o una tomografía computarizada de tórax. Se observa como una mancha blanca sobre el tejido pulmonar normal y, en general, mide hasta 30 milímetros de diámetro.

Entre las causas benignas se encuentran distintas infecciones respiratorias, tumores benignos como los hamartomas, trastornos vasculares, ganglios linfáticos y quistes broncogénicos.

Sin embargo, los especialistas advierten que en algunos casos un nódulo puede ser el primer signo de un cáncer de pulmón. Por esa razón, su detección temprana resulta clave para definir el tratamiento. En el caso del papa, se ha detectado en un estadio temprano.

El riesgo de que un nódulo sea canceroso aumenta en personas fumadoras o exfumadoras, mayores de 65 años, pacientes que recibieron radioterapia sobre el tórax o quienes estuvieron expuestos al amianto, al gas radón o al humo de segunda mano.

Ilustración de nódulo pulmonar. Imagen: La Nación

Los detalles de la visita de León XIV a Uruguay

El papa saldrá de Roma el viernes 6 de noviembre y llegará al Aeropuerto Internacional de Carrasco a las 16:30, donde tendrá lugar la bienvenida oficial. Una hora después será la ceremonia de bienvenida en Plaza Independencia. Ese será el primer acto público.

Minutos más tarde tendrá encuentros con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático. Luego León XIV visitará al presidente Yamandú Orsi sobre las 18:15 en un encuentro privado y cerrará la jornada en la Catedral Metropolitana junto a obispos, sacerdotes, diáconos y religiosos.

El papa León XIV recibe a Yamandú Orsi en el Vaticano Foto: EFE.

El sábado, sobre las 8:25, está previsto que salga en avión rumbo a Paysandú, donde a las 10:00 celebrará la Santa Misa en el Parque París Londres. Este será el primer evento al que se podrá acudir con entrada, que no tendrá costo y se podrá canjear en el sitio web papaleonuruguay.uy próximamente.

Regresará luego a Montevideo y a las 17:00 horas "tendrá un encuentro con la realidad social de Casavalle, en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe", según consta en el comunicado oficial.

"A las 18:00 se encontrará con el mundo de la educación en la Universidad Católica del Uruguay y, a las 19:00, participará de una Vigilia de Oración en el Estadio Centenario", otro evento al que se podrá acudir con entrada gratuita canjeada en el sitio web.

El domingo será el último día de la visita, que estará marcado por la celebración de la Santa Misa a las 10:30 en la Plaza Asamblea, frente a la Catedral Basílica de Florida, en el marco de la Peregrinación Nacional a la Virgen de los Treinta y Tres. Está marcada como la "celebración central del viaje" y se requerirá una entrada, también gratuita.

Finalmente a la tarde, sobre las 15:10, será la ceremonia de despedida en el aeropuerto de Carrasco y a las 15:30 partirá rumbo a Buenos Aires, donde seguirá su gira.

Con información de AFP, EFE y La Nación/GDA.