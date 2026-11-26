Montevideo City Torque se enfrenta ante Nacional por la semifinal de la Copa AUF Uruguay. El partido se disputa desde las 21:30 horas en el Estadio Silvestre Octavio Landoni ubicado en Durazno. Luego de un año muy irregular en el que el tricolor no pudo acceder a la definición de la Liga AUF Uruguaya, no obtuvo ningún torneo corto ni avanzó en el plano continental, pretende aprovechar la última oportunidad que le queda para clasificar a la fase 1 de la Copa Libertadores 2027.
Para lograrlo primero debe superar al equipo de Marcelo Méndez, que viene de competir hasta último momento por ganar la Tabla Anual, donde quedó segundo con 65 puntos y logró el boleto a la fase 2 de la próxima Libertadores. Además, llegó hasta las semifinales de la Copa Sudamericana 2026, donde fue eliminado por Atlético Mineiro.
El ganador de este cruce se medirá ante Juventud o Danubio en la final. De acuerdo al formato de disputa, la semifinal se juega a partido único y en caso de empate en los 90 minutos definirán al clasificado en los penales.
El equipo confirmado de Nacional para medirse ante Montevideo City Torque
Los dirigidos por Daniel Carreño jugarán de la siguiente manera contra Montevideo City Torque: Alexis Martín; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Francisco Calvo; Gastón Martirena, Luciano Boggio, Lucas Rodríguez, Luciano González, Nicolás Rodríguez;Tiziano Correa, M. Gómez.
El once titular de Montevideo City Torque para enfrentar a Nacional
Montevideo City Torque formará de la siguiente manera para medirse ante Nacional en Durazno: Franco Torgnascioli; Eduardo Agüero, Kevin Silva, Gary Kagelmacher, Brian Gutiérrez, Facundo Silvera; Gonzalo Montes, Diogo Guzmán; Esteban Obregón; Salomón Rodríguez, Nahuel Da Silva.
Así llega Nacional al partido frente a Montevideo City Torque
Los dirigidos por Daniel Carreño vienen de caer 2-0 ante Cerro en la última fecha del Torneo Clausura y terminaron en el sexto lugar de la Tabla Anual con 62 puntos.
A pesar de que llegaron a la fecha 12 dependiendo de sí mismos para obtener el Clausura, la caída 1-0 contra Liverpool en el Gran Parque Central fue el punto de quiebre para un cierre de torneo que estuvo muy lejos del que deseaban.
Desde entonces le ganaron a Danubio de forma agónica, igualaron 1-1 contra Albion y cayeron en la visita al Estadio Luis Tróccoli.
Ahora tiene la meta de ganar la Copa AUF Uruguay para mantener su racha de 30 participaciones consecutivas en la Copa Libertadores.
Cómo llega Montevideo City Torque al cruce ante Nacional
El equipo liderado por Marcelo Méndez cerró el Torneo Clausura con una igualdad 1-1 ante Progreso en el estadio Abraham Paladino. Con ese resultado alcanzó los 65 puntos en la Tabla Anual y quedó a cuatro de Peñarol, el ganador de la acumulada.
Los Ciudadanos ya tienen asegurada su participación en la fase 2 de la Copa Libertadores 2027 y tienen el sueño de ganar por primera vez la Copa AUF Uruguay.
¡Bienvenidos al minuto a minuto de Montevideo City Torque vs. Nacional!
El equipo de Ovación y El País les da la bienvenida a la cobertura minuto a minuto del partido entre Montevideo City Torque y Nacional por la semifinal de la Copa AUF Uruguay.
Se juega en el Estadio Octavio Silvestre Landoni de Durazno y podrá verse en vivo a través de AUF TV, DSports, DGO, Flow y Flow streaming.