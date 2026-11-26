Montevideo City Torque se enfrenta ante Nacional por la semifinal de la Copa AUF Uruguay. El partido se disputa desde las 21:30 horas en el Estadio Silvestre Octavio Landoni ubicado en Durazno. Luego de un año muy irregular en el que el tricolor no pudo acceder a la definición de la Liga AUF Uruguaya, no obtuvo ningún torneo corto ni avanzó en el plano continental, pretende aprovechar la última oportunidad que le queda para clasificar a la fase 1 de la Copa Libertadores 2027.

Para lograrlo primero debe superar al equipo de Marcelo Méndez, que viene de competir hasta último momento por ganar la Tabla Anual, donde quedó segundo con 65 puntos y logró el boleto a la fase 2 de la próxima Libertadores. Además, llegó hasta las semifinales de la Copa Sudamericana 2026, donde fue eliminado por Atlético Mineiro.

El ganador de este cruce se medirá ante Juventud o Danubio en la final. De acuerdo al formato de disputa, la semifinal se juega a partido único y en caso de empate en los 90 minutos definirán al clasificado en los penales.