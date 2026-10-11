Cómo es la operación por nódulo pulmonar a la que se someterá el papa León XIV, a semanas de visitar Uruguay

El papa León XIV anunció este domingo que se someterá en los próximos días a una intervención quirúrgica para extirpar un nódulo pulmonar, a menos de un mes del viaje que tiene previsto realizar a Uruguay.

Según pudo conocer El País en base a fuentes de la Iglesia Católica Uruguaya, no hay cambios previstos por ahora en la agenda. "La comunidad católica de Uruguay reza por la pronta recuperación del Santo Padre y continúa preparando su visita", señalaron.

La afección, comúnmente conocida como una “mancha en el pulmón”, suele detectarse mediante estudios por imágenes y puede tener causas benignas o malignas.

Qué puede significar un nódulo pulmonar

Un nódulo pulmonar es un pequeño bulto que aparece en una radiografía o una tomografía computarizada de tórax. Se observa como una mancha blanca sobre el tejido pulmonar normal y, en general, mide hasta 30 milímetros de diámetro.

Entre las causas benignas se encuentran distintas infecciones respiratorias, tumores benignos como los hamartomas, trastornos vasculares, ganglios linfáticos y quistes broncogénicos.

Sin embargo, los especialistas advierten que en algunos casos un nódulo puede ser el primer signo de un cáncer de pulmón. Por esa razón, su detección temprana resulta clave para definir el tratamiento. En el caso del papa, se ha detectado en un estadio temprano.

El riesgo de que un nódulo sea canceroso aumenta en personas fumadoras o exfumadoras, mayores de 65 años, pacientes que recibieron radioterapia sobre el tórax o quienes estuvieron expuestos al amianto, al gas radón o al humo de segunda mano.

Ilustración de nódulo pulmonar. Imagen: La Nación

Cirugías posibles

Para los nódulos de mayor tamaño o aquellos que presentan características sospechosas de ser cancerosos el tratamiento suele incluir una cirugía destinada a extirparlo. El procedimiento principal se denomina resección pulmonar.

Aunque el Vaticano no dio detalles técnicos de la intervención, las prácticas habituales para este tipo de cuadros indican que actualmente la mayoría de estas cirugías se realizan mediante técnicas mínimamente invasivas. Entre ellas sobresale la cirugía torácica asistida por video, conocida como Cirugía de Toracoscopia Asistida por Video (VATS).

Este procedimiento se realiza bajo anestesia general o total, con intubación de la vía aérea para que el paciente pueda respirar durante la misma. Se utilizan pequeñas incisiones en el costado del tórax para insertar una cámara y otras herramientas. Debido a que es mínimamente invasiva, generalmente permite a los pacientes recuperarse rápidamente.

Cirugía de Toracoscopia Asistida por Video (VATS). Imagen: La Nación

La alternativa tradicional es la toracotomía, también llamada cirugía abierta. En ese caso, el acceso al pulmón requiere una incisión de aproximadamente 20 a 25 centímetros en el costado del tórax y la apertura de la caja torácica. Se trata de un procedimiento más invasivo, cuya recuperación puede extenderse durante varias semanas o incluso más tiempo.

La duración de la recuperación depende de varias factores, entre ellos el tipo de cirugía realizada, la extensión de la resección y la evolución clínica posterior. La literatura médica señala que los pacientes sometidos a una resección pulmonar suelen permanecer internados alrededor de diez días.

Matteo Bruni, director de la Sala de Prensa de la Santa Sede en Argentina -país que también recibirá la visita del sumo pontífice- precisó que el post-operatorio del papa León XIV será de una semana.

Los detalles de la visita de León XIV a Uruguay

El papa saldrá de Roma el viernes 6 de noviembre y llegará al Aeropuerto Internacional de Carrasco a las 16:30, donde tendrá lugar la bienvenida oficial. Una hora después será la ceremonia de bienvenida en Plaza Independencia. Ese será el primer acto público.

Minutos más tarde tendrá encuentros con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático. Luego León XIV visitará al presidente Orsi sobre las 18:15 en un encuentro privado y cerrará la jornada en la Catedral Metropolitana junto a obispos, sacerdotes, diáconos y religiosos.

El sábado, sobre las 8:25, está previsto que salga en avión rumbo a Paysandú, donde a las 10:00 celebrará la Santa Misa en el Parque París Londres. Este será el primer evento al que se podrá acudir con entrada, que no tendrá costo y se podrá canjear en el sitio web papaleonuruguay.uy próximamente.

León XIV saluda al público en París, Francia, este sábado 26 de setiembre de 2026. LUDOVIC MARIN/AFP fotos

Regresará luego a Montevideo y a las 17:00 horas "tendrá un encuentro con la realidad social de Casavalle, en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe", según consta en el comunicado oficial.

"A las 18:00 se encontrará con el mundo de la educación en la Universidad Católica del Uruguay y, a las 19:00, participará de una Vigilia de Oración en el Estadio Centenario", otro evento al que se podrá acudir con entrada gratuita canjeada en el sitio web.

El domingo será el último día de la visita, que estará marcado por la celebración de la Santa Misa a las 10:30 en la Plaza Asamblea, frente a la Catedral Basílica de Florida, en el marco de la Peregrinación Nacional a la Virgen de los Treinta y Tres. Está marcada como la "celebración central del viaje" y se requerirá una entrada, también gratuita.

Finalmente a la tarde, sobre las 15:10, será la ceremonia de despedida en el aeropuerto de Carrasco y a las 15:30 partirá rumbo a Buenos Aires, donde seguirá su gira.

Con información de La Nación/GDA