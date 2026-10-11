La visita del papa León costará US$ 2,7 millones; más de la mitad surgirá de una rifa y el resto de donaciones

Se aproxima noviembre y la visita del papa León XIV a Uruguay y la más reciente estimación de la Iglesia Católica local respecto al costo que tendrá indica que rondará los US$ 2,7 millones.

Fuentes cercanas a la organización de su llegada explicaron a El País que hay cinco grandes vías de financiación. Por un lado están las donaciones de particulares, “personas que entienden la relevancia del evento para la Iglesia uruguaya y el país y aunque es incierto el monto que recaudaremos por ese concepto esperamos acercarnos al US$ 1 millón”, explicaron las fuentes.

También se obtendrán recursos por medio de la rifa llamada “Una gran alegría” (ese es también el título de la canción compuesta para la ocasión) que ya está a la venta. Hay 40.000 números y cada una costará $ 2.000. El premio principal será un apartamento en la Torre Icónica, sobre Luis Alberto de Herrera, que actualmente está “en el pozo” y que se estima que estará pronto en mayo próximo. Los otros premios serán diez vehículos Suzuki y viajes a Roma. Si se vendieran todos los números, la recaudación será de US$ 2 millones, de los cuales el 20% están asignados a pagar por los premios. “En un escenario hiper optimista recaudaríamos US$ 1,6 millones”, agregaron las fuentes. El sorteo será el 8 de diciembre en la Dirección de Loterías y Quinielas y se realizará ante escribano. Los premios se entregarán el 15 de diciembre en la sede de la Conferencia Episcopal Uruguaya.

Nunciatura Apostólica sobre Bulevar Artigas, casi Luis P. Ponce.

El tercer origen de los fondos serán los “sponsors”. Habrá lugares en la cartelería, las pantallas y en los accesos a los distintos eventos donde las diferentes marcas podrán colocar sus logos. Será algo “discreto” y, obviamente, no involucrará al pontífice con ninguna de las marcas.

En cuarto lugar estarán las donaciones de las instituciones católicas (colegios y universidades) y también fue contactada la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (que cuenta con 100 firmas socias) y que está definiendo el alcance que tendrá su colaboración económica, según dijo a El País su presidenta, Elisa Facio. Hay también empresarios que han sido contactados a nivel individual.

Por último, con lo entregado en las colectas de las misas se obtendrían otros US$ 300.000.

El Vaticano asume los costos del avión que traerá a León XIV a Montevideo y los gastos personales que tenga en Uruguay. Ya se definió que la transmisión televisiva de toda la visita será una coproducción de canal 5 y la empresa Tenfield. Muchas personas que trabajarán en la producción lo harán en forma voluntaria.

La financiación será auditada externamente por la empresa Grant Thornton, una de las más importantes del mundo en su rubro.

El Papa León XIV saluda al llegar al escenario para celebrar una misa en la Plaza de la Concordia, en el centro de París. Foto: AF

Los voluntarios

Hasta el momento se han inscripto unos 3.500 voluntarios que quieren colaborar con la visita dijo a El País, su coordinador James Mc Cubbin, quien también es director de la organización Cireneos. Su tarea será “ayudar y orientar a la gente en el acceso a los eventos, colaborar con los discapacitados, crear corredores para que pase el papamóvil y estar al servicio de las personas”, señaló.

La Iglesia encargó ya grandes carteles anunciando la llegada del pontífice que las parroquias ya pueden retirar e instalar donde se puede leer la frase “Una Gran Alegría”.

Según supo el País, habrá dos “papamóvil” construidos por la empresa Nordex que coordinó las características que deberán tener los vehículos con la gendarmería del estado Vaticano. El más pequeño se usará en las cercanías del Estadio Centenario y en la Ciudad Vieja.

Vista de la esquina de Camino Mendoza y Leandro Gómez en Placido Ellauri, en el barrio Casavalle Foto: Archivo El País

En Casavalle

El cardenal Daniel Sturla insistió en que quería que el sábado 7 de noviembre, segundo día de la estadía papal, León fuera a Casavalle para conocer la realidad social de esa zona montevideana donde la Iglesia tiene una fuerte presencia. Según supo El País, el escenario que se montará en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe lucirá una gran cruz elaborada por jóvenes que viven en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente. ACDE se involucrará decididamente en la organización y los aspectos logísticos. Así lo dijo Facio que explicó que “nos une a Casavalle un vínculo concreto: varias de las obras sociales que trabajan allí cuentan con el apoyo de socios de ACDE y el párroco Pablo Coimbra fue asesor del Consejo Directivo de nuestra institución”.

“Creemos que esta visita tendrá un enorme valor para Casavalle y para todo el Uruguay. A través del papa, el país tendrá la oportunidad de conocer el barrio, escuchar los testimonios de su gente y descubrir tanto sus dificultades como su riqueza humana, su compromiso y su esperanza. Que Casavalle sea protagonista y se sienta acompañado y valorado es, para nosotros, parte esencial del sentido de esta visita. Estamos aportando nuestros contactos y competencias con el convencimiento de que suscitar alegría y esperanza para esta enorme barriada marginada y estigmatizada no tiene precio”, agregó.

Sturla siempre se refiere a la Iglesia local como “pobre, pequeña, libre y hermosa”.

En Florida, donde León estará el domingo 8 de noviembre, para festejar el día de la Virgen de los Treinta y Tres, “se sigue trabajando ‘a full’ en la vereda de la catedral y la iluminación al igual que en la Plaza Asamblea”, dijo a El País el obispo Alfonso Bauer, quien ya tiene pronta una pequeña alocución de acción de gracias. Difícilmente León tenga tiempo para reunirse con organizaciones sociales aunque sí es factible que reciba cartas.

Los obispos locales estuvieron recientemente en Roma donde entregaron al papa centenas de cartas escritas por uruguayos y le regalaron el libro “Arquitectura, arte y patrimonio de las iglesias del Uruguay” escrito por Miguel Álvarez Montero con fotos de Julio Testoni, que es un recorrido visual por 80 templos católicos de Uruguay.

León XIV. El pontífice comenzará en Uruguay en noviembre una gira latinoamericana que lo llevará también a Argentina y a Perú. Foto: AFP fotos

En la UCU

El papa León visitará en la tarde del sábado 7 la Universidad Católica donde dará un discurso sobre la educación. El rector de la casa de estudios, Julio Fernández Techera, dijo a El País que se cursaron en esta semana invitaciones a dirigentes políticos, autoridades de la educación y rectores de otras universidades para que participen en el acto que se realizará en el Aula Magna la cual tiene capacidad para albergar a unas 350 personas.

El papa firmará el libro de honor de la casa de estudios y recibirá un regalo. Se asomará a un balcón interno desde donde impartirá una bendición y dirá unas palabras improvisadas a unos 1.000 funcionarios y estudiantes.

Será la segunda vez que un papa visite la UCU, pues Juan Pablo II tuvo un encuentro con el mundo de la cultura allí mismo el 7 de mayo de 1988.

Unos pocos días antes, el 3 de noviembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en alianza con la UCU, presentará una reedición del libro que con motivo de la primera visita de Juan Pablo II a Uruguay publicó la Presidencia de la República, escrito por el embajador e historiador Juan José Arteaga. Esta reedición será actualizada con las visitas de los diferentes presidentes uruguayos a la Santa Sede. Uruguay tiene relaciones diplomáticas con la Santa Sede desde fines de la década de los años 30 del siglo XX cuando era presidente Alfredo Baldomir.

Escenario para la visita del papa León XIV en Paysandú. Foto: Miguel Suárez - Catedral de Paysandú