El papa León XIV dio una misa al aire libre para 800.000 fieles en la plaza de la Concordia, en París

Unos 800.000 fieles, según el Vaticano, acudieron a la plaza de la Concordia y a los Campos Elíseos de Francia este sábado para escuchar en persona el mensaje del papa León XIV.

Un entusiasmo popular acompaña la primera visita de un pontífice a París desde Benedicto XVI en 2008. El viernes, 300.000 personas acompañaron a León XIV por las calles de París y 80.000 jóvenes lo acogieron como una estrella del rock en el Estadio de Francia.

El fervor por el líder espiritual de 1.400 millones de católicos en el mundo se vio de nuevo este sábado, cuando recorrió a bordo de su papamóvil mientras el público le acercaba bebés para bendecir y lo aclamaba agitando banderines de Francia y del Vaticano.

Una monja saluda mientras toma fotografías antes de una misa solemne al aire libre celebrada por el papa León XIV en la Plaza de la Concordia, en el centro de París, el 26 de setiembre de 2026. LUDOVIC MARIN/AFP fotos

"Es el papa que necesitamos en la época actual (...) y después de las graves crisis que ha atravesado la Iglesia, puede relanzar la práctica aún más", aseguró Virginie Courtot, una mujer de 51 años que acudió acompañada de su familia.

La visita llega en un momento decisivo para la Iglesia en Francia, país oficialmente laico, donde los bautismos de adolescentes y adultos progresaron en los últimos cinco años (21.386 este año) pese a que la práctica religiosa retrocede de forma general.

Nada más llegar, el sumo pontífice advirtió el viernes ante el presidente francés, Emmanuel Macron, que el principio de laicidad "no consiste en excluir a la religión del espacio público", entre otros mensajes.

León XIV saluda al público en París, Francia, este sábado 26 de setiembre de 2026. LUDOVIC MARIN/AFP fotos

El lugar de la religión es un tema de tensión recurrente en el debate público, especialmente en torno al uso del velo islámico, cuya prohibición en los espacios públicos propone la ultraderechista Marine Le Pen, que lidera los sondeos de la elección presidencial de 2027.

Jóvenes son "la Iglesia de hoy"

En su homilía, el sumo pontífice pidió a los fieles de Francia que construyan "una nación renovada a partir de sus raíces" cristianas, y que su presencia "les confirme su fe y los anime a irradiar y transmitir sin cesar la vida, la paz y el amor de nuestro amado Señor Jesucristo".

Subrayó la "sed de sentido, de verdad y de plenitud que habita en el corazón de cada uno", frente a la tentación de contentarse "con los bienes materiales, con las satisfacciones inmediatas, con estos pequeños ídolos tan numerosos", y consideró a los jóvenes como "la Iglesia de hoy".

León XIV celebrando una misa solemne al aire libre en la Plaza de la Concordia, en el centro de París, Francia, este sábado 26 de setiembre de 2026. SIMONE RISOLUTI/AFP fotos

Propuso la fe y Dios "porque para Él, ninguno de nosotros es un número en una identificación, ni un número de serie, sino una persona, una persona única e insustituible".

Tras la misa multitudinaria, León XIV tomó un avión hacia el santuario de Lourdes para presidir en la noche una oración ante la gruta de Massabielle, donde se habrían producido las 18 apariciones de la Virgen María a Bernadette Soubirous en 1858.

En este importante centro de peregrinación católica, se reunirá el domingo en privado con víctimas de agresiones sexuales en el seno de la Iglesia, antes de concluir su viaje el lunes en Metz, con un discurso sobre la paz y la Unión Europea.

AFP y EFE

