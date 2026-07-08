Condenada por malversación y favorita para las elecciones: habilitación de Le Pen enciende la campaña francesa

Marine Le Pen confirmó ayer martes que mantiene su candidatura en la elección presidencial de Francia en 2027, pese a que una condena por malversación le impuso el uso de un brazalete electrónico durante un año.

Le Pen, de 57 años, recobró su derecho a presentarse a las elecciones, tras una sentencia del Tribunal de Apelación de París que, aunque mantuvo su condena por malversación de fondos públicos europeos, le redujo la pena de inhabilitación.

“Sí, seré candidata a las elecciones presidenciales”, declaró Le Pen en el telediario de máxima audiencia de la televisión TF1, a donde acudió acompañada por el presidente de su partido, la Agrupación Nacional (RN), Jordan Bardella.

“Esta noche soy candidata a la elección presidencial”, agregó Le Pen y al anunció un recurso ante la Corte de Casación contra la sentencia, que le permitirá hacer campaña sin brazalete electrónico al suspenderse su aplicación. Con ese recurso quiere “agotar todas las vías legales” para defender su “inocencia” en este caso de malversación de fondos públicos en el Parlamento Europeo.

Este boceto judicial, realizado el 7 de julio de 2026, muestra a Marine Le Pen (derecha), y a su abogado, Rodolphe Bosselut. Foto: AFP

La semana pasada, dijo que sólo se presentaría si podía hacer campaña “libremente”, sin tener que pedir una autorización judicial para desplazarse.

El anuncio de su candidatura se produjo tras reunirse con los principales dirigentes de su partido Agrupación Nacional (RN), entre ellos Bardella. Le Pen también anunció ayer que Bardella, de 30 años, será su primer ministro si logra su objetivo de llegar al Elíseo en su cuarto intento en 2027.

“Nos complementamos”, aseguró al referirse a su delfín, ya que ambos, subrayó, forman “un dúo confiable de primer ministro y presidenta”.

“Tenemos soluciones, y este dúo es ganador; incluso es una fórmula ganadora”, insistió, al asegurar que las ambiciones políticas de ambos son luchar “por Francia”.

En Hénin-Beaumont, su feudo en la otrora próspera cuenca minera del norte de Francia, muchos electores de RN querían que se postulara de nuevo, incluso con brazalete electrónico.

El fallo judicial y la confirmación de Le Pen de que será candidata, oficiaron de hecho como el disparador de la campaña electoral para las presidenciales del 18 de abril y 2 de mayo del año próximo, a la que ya no puede optar el actual mandatario, Emmanuel Macron.

La hija del histórico líder ultraderechista, Jean-Marie Le Pen, se encamina a su cuarta elección presidencial, tras perder en los balotajes de 2017 y 2022 frente a Macron. A diferencia de entonces, ahora parece acariciar las llaves del Elíseo.

Aunque Bardella cuenta con una mejor intención de voto, de hasta un 37%, ambos lideran los sondeos, por delante de los ex primeros ministros centroderechistas Édouard Philippe y Gabriel Attal, y del líder izquierdista Jean-Luc Mélenchon.

Le Pen y Bardella: la presidente del partido de extrema derecha Rassemblement National y el eurodiputado Foto: AFP

“Libre elección”

Aunque Macron rechazó comentar la sentencia, Attal, el candidato de su partido, apuntó a la moralidad de una candidata condenada, mientras que el partido conservador Los Republicanos (LR) la acusó de tomar “la democracia como rehén”.

Sin embargo, fue en nombre de la “libre elección de los electores”, una “condición de la expresión democrática”, que el tribunal de apelación despejó su candidatura al fijar una pena de inhabilitación inferior a la de primera instancia, en marzo de 2025.

En un comunicado, el tribunal recordó que la inhabilitación no era una pena obligatoria cuando se cometieron los hechos y señaló que la sanción de 15 meses ya cumplida desde la sentencia de primera instancia, dictada el 31 de marzo de 2025, es suficiente para reparar el daño causado a la probidad pública. Mantenerla, añadió, habría vulnerado “el principio de libertad de candidatura”.

En concreto, fueron 15 meses de inhabilitación, que tienen en cuenta los cumplidos desde entonces, así como 100.000 euros (114.000 dólares) de multa y un año de prisión, que puede cumplir a domicilio con brazalete electrónico.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, sostiene un paraguas en el Palacio del Elíseo, en París. Foto: AFP

“Ya veremos”

La justicia debía dirimir si Jean-Marie y Marine Le Pen pusieron en marcha un sistema entre 2004 y 2016 para que los asistentes parlamentarios de su partido pagados por el Parlamento Europeo trabajaran en realidad para el Frente Nacional (FN), rebautizado RN en 2018.

El tribunal describió un modo de funcionamiento con hechos “graves”, que permitió desviar “más de 2,8 millones de euros” para “fines distintos a los que estaban destinados”.

Durante el juicio en apelación, Le Pen negó cometer intencionalmente un delito, un cambio de estrategia respecto al tenso proceso de 2025 que se interpretó como una forma de lograr una pena menor.

La fiscalía anunció que decidirá la próxima semana si recurre también la sentencia ante la Corte de Casación, que ya avanzó que se pronunciaría para enero.

¿Y si el alto tribunal confirma la condena?

“Ya veremos”, aseguró Le Pen, para quien “ya no existe ningún escenario” en el que ya no pueda presentarse.

“Los franceses serán jueces (...) Es extraño que se considere a los franceses incapaces de tomar una decisión”, añadió.

Los miembros del Parlamento Europeo asisten a una minisesión plenaria en el Parlamento Europeo en Bruselas. Foto: AFP

Reacciones encontradas en gobierno y la izquierda

La candidatura presidencial de Marine Le Pen provocó reacciones encontradas en Francia. El presidente, Emmanuel Macron, evitó comentar el fallo, mientras la izquierda cuestionó la legitimidad de la líder de Agrupación Nacional (RN). Desde Damasco, donde realizó una visita oficial, Macron dijo: “Lo que es saludable para la democracia es que el presidente de la República no comente las decisiones judiciales”.

El primer secretario del Partido Socialista, Olivier Faure, consideró que quien aspire a la Presidencia de la República debe ser “ejemplar” y afirmó que la única decisión “moralmente aceptable” sería que Le Pen renunciara a la candidatura. Desde La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, insistió en que el objetivo de la izquierda sigue siendo derrotar a RN “por la vía de las urnas y por la voluntad del pueblo”. “Nada cambia, sea quien sea el candidato”, escribió, acompañando su mensaje con un proverbio criollo: “Mismo pelo, misma bestia”.