Elecciones municipales en Francia muestran un país de gran fragmentación política; habrá segunda vuelta

La extrema derecha encabezó ayer domingo la primera vuelta de los comicios municipales en varias ciudades de Francia y en parte del ámbito rural y la izquierda resistió en París, en una votación considerada un test del clima político cuando falta un año para la elección presidencial. Aunque los comicios municipales suelen seguir lógicas locales, con listas no partidarias en la mayoría de las 35.000 localidades francesas, el escrutinio permite medir el peso de los partidos antes de la presidencial de 2027.

El eurodiputado ultraderechista Jordan Bardella lidera la intención de voto para elegir al sucesor del presidente de centroderecha Emmanuel Macron, que no puede presentarse a la reelección. Tampoco puede competir la líder de la extrema derecha Marine Le Pen, inhabilitada judicialmente por el momento.

“El cambio no espera a 2027. Comienza el próximo domingo”, aseguró Bardella ayer domingo, tras llamar a votar en la segunda vuelta por “alcaldes profundamente patriotas que serán la voz de la alternancia y la recuperación”.

Su partido Agrupación Nacional (RN) y sus aliados lideraron las votaciones en varias ciudades del sur de Francia, como Niza, Tolón, Nimes o Carcasona, aunque deberán esperar a la segunda vuelta del 22 de marzo para ver si se imponen finalmente.

El presidente francés, Emmanuel Macron, habla en la 62ª Conferencia de Seguridad de Múnich. Foto: AFP

Los alcaldes ultraderechistas de Perpiñán y Fréjus, en el sur, así como de Hénin-Beaumont, bastión del RN en el norte de Francia, ya ganaron en la primera vuelta. “¡Es una inmensa victoria para nuestro movimiento!”, se felicitó Le Pen en la red social X.

Un buen resultado reforzaría al RN de cara a 2027. Las legislativas anticipadas de 2024, que provocaron una profunda crisis política en Francia, ya lo confirmaron como uno de los tres principales bloques políticos, junto con la izquierda y la centroderecha.

La izquierda en París

París, en manos de la izquierda desde 2001, suele escapar al partido de Le Pen en todos los comicios. Ayer, el diputado socialista Emmanuel Grégoire lideraba la primera vuelta en París con 36,5% de votos, seguido de la exministra de Cultura conservadora, Rachida Dati (25%), según estimaciones. “Las parisinas y los parisinos nos han situado ampliamente en cabeza en esta primera vuelta”, celebró Grégoire, ex mano derecha de la alcaldesa saliente, la socialista Anne Hidalgo, que renunció a presentarse a un tercer mandato.

Pero, según las primeras estimaciones, al menos otros dos candidatos conseguirían también entrar en la carrera: Sophia Chikirou (izquierda radical) y Pierre-Yves Bournazel (centroderecha). Y Sarah Knafo, del partido ultraderechista Reconquista, estaría a las puertas de hacerlo.

Fundador del partido de izquierda La France Insoumise (LFI) Jean-Luc Melenchon. Foto: AFP.

La situación en París no es única. Cuatro candidatos podrían clasificarse en Marsella, la segunda ciudad de Francia, con el alcalde socialista saliente, Benoît Payan, y el candidato ultraderechista en cabeza.

Los ecologistas también se juegan las alcaldías ganadas en 2020 durante la “ola verde”.

En este contexto de fragmentación, las alianzas entre partidos se anuncian clave para ganar. Las formaciones tienen hasta el martes para decidir si mantienen su candidatura, se fusionan con otra lista o se retiran. Las discusiones y eventuales alianzas ofrecerán un adelanto de lo que sucederá el próximo año. En la izquierda, repetir las alianzas de las legislativas de 2022 y 2024 con el partido La Francia Insumisa (LFI) parece difícil por las polémicas sobre el presunto antisemitismo de su líder, Jean-Luc Mélenchon.

La participación fue baja ayer, de entre el 56% y el 58,5%.