Unión Europea busca prevenir la extensión de la guerra de Medio Oriente a sus países miembros

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer sábado que Reino Unido está considerando “seriamente” enviar dos portaviones a Oriente Medio.

“El Reino Unido, nuestro otrora gran aliado, quizás el más grande de todos, finalmente está considerando seriamente enviar dos portaviones a Oriente Medio”, escribió en su red social, Truth Social, el líder republicano. No obstante, Trump dijo en su mensaje al primer ministro británico, Keir Starmer, que Estados Unidos ya no los “necesita”. “¡No necesitamos gente que se una a las guerras después de que ya las hayamos ganado!”, concluyó Trump.

Estados Unidos e Israel están en medio de una guerra contra Irán, que empezó hace una semana y ha derivado en la muerte del ayatolá Alí Jameneí. Esta semana, Trump criticó a Starmer por no haber sido de “mucha ayuda” en la actual guerra contra Irán.

La primera semana de agresiones de Estados Unidos ha resultado en más de 3.000 objetivos atacados en Irán, según el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom) el viernes.

Según Irán, al menos 1.332 civiles iraníes han muerto en los ataques israelíes e iraníes, mientras que los ataques iraníes a Israel han causado al menos diez muertos.

Italia y otros aliados

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, aseguró que Italia no es parte en el conflicto abierto con la guerra contra Irán “ni tiene intención de serlo” y que se está trabajando para reducir la tensión y evaluar si existe la posibilidad de reanudar las negociaciones, en un vídeo mensaje publicado ayer sábado.

“El Gobierno trabaja incansablemente para proteger la seguridad de nuestros ciudadanos y salvaguardar los intereses de Italia”, dijo Meloni en el primer mensaje institucional desde que Estados Unidos e Israel atacaron Irán.

“En las últimas horas, hemos promovido un diálogo estrecho entre Italia, Francia, Alemania y el Reino Unido, iniciando la coordinación entre cuatro importantes Estados europeos para abordar conjuntamente esta crisis, añadió. Aseguró que con el presidente francés Emmanuel Macron y el canciller alemán Friedrich Merz y el primer ministro británico Keir Starmer, se comparte “la necesidad de colaborar para evitar una mayor escalada en la medida de lo posible y contribuir a la estabilidad internacional”.

Confirmó que “para garantizar la seguridad de las fronteras de la Unión Europea” se ha desplegado una fragata italiana en Chipre, “un acto de solidaridad europea, pero sobre todo de prevención”. Y en una entrevista radiofónica aseveró: “Nuestra postura es muy clara. Italia no es parte en el conflicto ni tiene intención de serlo”.

“Estamos trabajando con todas nuestras fuerzas para reducir la tensión y evaluar si aún existe la posibilidad de reanudar las negociaciones. Seguimos dialogando con todos los países de la región y apoyando a nuestros compatriotas italianos aún presentes en la zona”, añadió. También adelantó que se está trabajando “para mitigar al máximo las consecuencias del conflicto para la ciudadanía y nuestra nación, con grupos de trabajo activados para monitorear la evolución de los precios de la energía, la gasolina y los alimentos, y para combatir la especulación”.

Por ahora, el Gobierno italiano ha explicado que Washington no ha enviado una solicitud formal para el uso activo de sus bases militares en territorio italiano, aunque se espera la comparecencia de la primera ministra, Giorgia Meloni, en el Parlamento el próximo 11 de marzo.

EFE