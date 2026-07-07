Tribunal condenó a Le Pen por hechos "graves": podrá candidatearse pero con tobillera electrónica

La líder ultraderechista francesa Marine Le Pen mantiene este martes el suspense sobre su candidatura a la elección presidencial tras una condena del Tribunal de Apelación de París por malversación, que no le impide presentarse pero sí hacer campaña "libremente".

A diez meses de la elección presidencial la ultraderecha lidera los sondeos, pero debe confirmar quién será su cabeza de cartel: Le Pen o su sucesor, Jordan Bardella, de 30 años.

Una primera condena en marzo de 2025 a cinco años de inhabilitación inmediata impidió a Le Pen presentarse, pero la sentencia en apelación le abrió de nuevo las puertas en nombre de la "libre elección de los electores" y la "condición de la expresión democrática".

La política de 57 años abandonó el Palacio de Justicia de París sin realizar declaraciones, rumbo a la sede de su partido Agrupación Nacional (RN), constataron periodistas de AFP.

Debe reunirse con los principales dirigentes de RN, entre ellos Bardella, antes de confirmar si decidirá abandonar la campaña.

"Ahora estamos analizando la totalidad de la decisión", comentó su abogado, Rodolphe Bosselut, quien se declaró "parcialmente" satisfecho de la sentencia, más favorable que la impuesta en primera instancia.

Marine Le Pen y el principal eurodiputado Jordan Bardella en reunión de extrema derecha francesa. Foto: AFP fotos

Condena por desvíos

La justicia debió dirimir si Le Pen y Jean-Marie -su padre, líder histórico de la extrema derecha- pusieron en marcha un sistema entre 2004 y 2016 para que los asistentes parlamentarios de su partido pagados por el Parlamento Europeo trabajaran en realidad para el Frente Nacional (FN), rebautizado RN en 2018.

Los jueces la consideraron a ella, así como a los otros once encausados y a su partido, culpables de la malversación. Señalaron un modo de funcionamiento con hechos "graves", que permitió desviar "más de 2,8 millones de euros" para "fines distintos a los que estaban destinados". Durante el juicio en apelación, Le Pen negó haber cometido intencionalmente un delito.

En concreto Le Pen fue condenada a 15 meses de inhabilitación contando los ya cumplidos desde marzo de 2025, fecha de la sentencia en primera instancia. Significa que puede presentarse legalmente a las elecciones presidenciales del 28 de abril y del 2 de mayo del próximo año.

También deberá pagar 100.000 euros ( unos 114.000 dólares) de multa y un año de prisión, que puede cumplir a domicilio con brazalete electrónico. Le Pen había advertido la semana pasada que sólo se presentaría si podía hacerlo "libremente" sin tener que pedir una autorización judicial para desplazarse, lo que la condena a portar un brazalete electrónico le impediría. En cambio, si se beneficia de reducciones de pena, podría entrar plenamente en campaña en enero.

Con información de AFP y EFE