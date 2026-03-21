Elecciones en Francia: el test clave que definirá el mapa del poder y las alianzas de cara a las presidenciales

La derecha arrebatará París a la izquierda 25 años después? ¿La ultraderecha gobernará Marsella? Francia conocerá la respuesta a estos interrogantes tras la segunda vuelta de mañana domingo de unas elecciones municipales que podrían marcar la presidencial de 2027. Sus resultados podrían determinar las alianzas y dinámicas de cara a la próxima elección presidencial, a la que no puede presentarse el mandatario centroderechista Emmanuel Macron.

París

La contienda se presenta reñida en la capital de Francia. Una victoria de una derecha unida sería un importante éxito, ante una izquierda desunida.

El diputado socialista Emmanuel Grégoire encabezó con casi un 37,98% de votos la primera vuelta, seguido de la exministra de Cultura, la derechista Rachida Dati con un 25,46% de votos. Otros tres candidatos se clasificaron.

Emmanuel Grégoire, diputado del Partido Socialista Francés (PS) y candidato de izquierda al ayuntamiento de París Foto: AFP

Pero uno -el centroderechista Pierre-Yves Bournazel (11,34%)- dio marcha atrás a su promesa de mantenerse y fusionó su lista con la de Dati. Y la ultraderechista Sarah Knafo (10,4%) se retiró para aumentar las chances de la derecha de ganar.

Tres sondeos apuntan a la victoria del candidato de la alianza de socialistas, ecologistas y comunistas con entre un 45,5% y un 48% de votos, pese a contar con una rival de izquierda radical, Sophia Chikirou, de La Francia Insumisa (LFI). Con un 11,72% de votos en la primera vuelta, Chikirou mantuvo su candidatura para la segunda vuelta. Grégoire rechazó aliarse con la candidata de LFI, que centró su campaña en atacar a los socialistas.

La justicia debe juzgar a Dati en septiembre por corrupción y tráfico de influencias, mientras que Chikirou será juzgada en mayo por estafa. Ambas tienen otros casos abiertos en su contra.

Peatón pasa junto a carteles de campaña de los candidatos: Sophia Chikirou, Rachida Dati y Emmanuel Gregoire, en París. Foto: AFP

Marsella

A diferencia de París, el diputado de LFI, Sébastien Delogu, se retiró de la segunda vuelta que, en Marsella, enfrentará el alcalde saliente, el socialista Benoît Payan, al ultraderechista Franck Allisio.

La victoria de Allisio reforzaría al partido Agrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen y Bardella, máxime cuando este partido lidera los sondeos de la presidencial. Junto a sus aliados, esperan conquistar otras ciudades del sureste de Francia como Tolón, Nimes o Niza.

Payan y Allisio obtuvieron cada uno alrededor del 36% de votos. Pero la retirada de Delogu (11,9%) y el mantenimiento de la derechista Martine Vassal (12,4%) aumentan las chances del socialista.

Los resultados en París y Marsella podrían alimentar los tensos debates sobre si el bloque de izquierdas -de socialistas a LFI- debe presentar una candidatura única en 2027 para intentar acceder al balotaje de la presidencial. En este sentido, las miradas estarán puestas en otras capitales regionales. En Lyon y Toulouse, la izquierda concurre unida en las municipales frente a un sólo rival. En Lille y Estrasburgo, luchará en dos listas por la alcadía, frente a otros rivales.

El Havre

El ex primer ministro de Macron, Édouard Philippe, irá por la reelección como alcalde de la ciudad portuaria de El Havre, en el noroeste de Francia. Philippe lideró la primera vuelta con casi un 44% de votos y disputará la segunda ronda con el comunista Jean-Paul Lecoq (33,25%) y el ultraderechista Franck Keller (15,30%). El primer ministro durante la pandemia de coronavirus está considerado como uno de los rivales más fuertes frente a la extrema derecha en 2027. Su reelección podría reforzarlo para encabezar el bloque de centroderecha. AFP