Histórico acuerdo de Lula y Modi, ponen a Brasil nuevamente en posición de liderazgo mundial

India y Brasil firmaron ayer sábado en Nueva Delhi un acuerdo “pionero” sobre minerales críticos y tierras raras, tras un encuentro entre sus líderes, Narendra Modi y Luiz Inácio Lula da Silva. El acuerdo es “un paso importante hacia la construcción de cadenas de suministro resilientes”, destacó Modi.

“Brasil es el mayor socio comercial de India en América Latina, y estamos comprometidos en llevar nuestro comercio bilateral por encima de 20.000 millones de dólares en los cinco próximos años”, dijo Modi.

“Nuestro comercio no son números, es un símbolo de nuestra confianza mutua”, enfatizó. “Ampliar las inversiones y la cooperación en materia de energías renovables y minerales críticos está en el núcleo del acuerdo pionero que hemos firmado hoy”, abundó Lula sobre este acuerdo, del que aún no se divulgaron detalles.

Brasil posee las segundas mayores reservas mundiales de esos materiales, necesarios para la fabricación de productos tan diversos como vehículos eléctricos, paneles solares, celulares inteligentes, motores de avión y misiles guiados.

El primer ministro de la India, Narendra Modi y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en Nueva Delhi. Foto: AFP

India, que busca reducir su dependencia de China, que es el principal exportador y domina la cadena de suministro en muchos de esos minerales, ha ampliado la producción y el reciclaje nacionales, al tiempo que busca nuevos proveedores.

Además, los dos países firmaron otros nueve acuerdos y memorandos, relativos entre otros a cooperación digital y acceso equitativo a medicamentos. Por su parte un funcionario de la cancillería india, P. Kumaran, dijo que el mandatario brasileño “ofreció una presentación muy detallada sobre las sustanciales reservas de minerales críticos y tierras raras de Brasil”.

“Mencionó que solo el 30% de sus reservas han sido exploradas y que existe un amplio margen para la exploración, el procesamiento de minerales y también su utilización”, detalló.

El primer ministro de la India, Narendra Modi y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en Nueva Delhi. Foto: AFP

Mercosur

Lula llegó a India el miércoles al frente de una delegación de más de una decena de ministros y numerosos empresarios, para asistir a una cumbre mundial sobre inteligencia artificial. El mandatario brasileño elogió la cooperación con el país asiático, el más poblado del mundo, en un “escenario global turbulento”.

En una alusión a la política arancelaria del presidente estadounidense Donald Trump que afecta a India como a Brasil, entre otros países, habló de “unilateralismo comercial”.

Lula defendió que “es más que normal que el Mercosur e India trabajen para ampliar de forma significativa el acuerdo de comercio preferencial” que ya existe entre el bloque sudamericano y el país asiático.

India es el décimo mayor mercado para las exportaciones brasileñas, y los intercambios bilaterales entre India y Brasil superaron los 15.000 millones de dólares en 2025.

Después de India, Lula viajará a Corea del Sur, donde se reunirá con el presidente, b, y participará en un foro de negocios Brasil-Corea del Sur. El encuentro entre Lula y Modi, dos líderes del “Sur Global”, tuvo lugar al día siguiente del varapalo que se llevó Trump cuando la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que no tiene derecho a imponer tarifas aduaneras como si fueran una emergencia nacional.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Foto: EFE

Acuerdo mundial

Sobre la Cumbre de Impacto Inteligencia Artificial (IA) 2026 que concluyó ayer sábado en Nueva Delhi, con la presencia de Brasil ya mencionada, cabe destacar que allí se firmó la “Declaración de Delhi”, el mayor acuerdo diplomático de la historia sobre inteligencia artificial, con el respaldo de 88 países, tras haber pospuesto su clausura una jornada por los desacuerdos en su redacción.

“La llegada de la IA marca un punto de inflexión en la trayectoria de la evolución tecnológica. Las decisiones que tomemos hoy moldearán el mundo impulsado por la IA que heredarán las generaciones futuras”, subraya el texto oficial publicado por el Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información de la India.

El documento, que suma a potencias como Estados Unidos, China y la Unión Europea, busca establecer un marco ético global ante una tecnología que, según los líderes de Silicon Valley presentes en la cita, podría alcanzar la “superinteligencia” en apenas 24 meses.

El desbloqueo del acuerdo, que recuperó a 12 países que se resistían a firmar el viernes, fue posible gracias a que el texto final especificó que las directrices son “voluntarias y no vinculantes”. Esta cláusula permitió salvar la postura de Estados Unidos, que se mantuvo a contracorriente de la voluntad general de líderes como Narendra Modi, Emmanuel Macron o Lula da Silva, quienes abogaron por democratizar la herramienta para evitar aristas autocráticas o riesgos existenciales para la sociedad.

La cita ha movilizado inversiones por 300.000 millones de dólares.