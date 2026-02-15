Macron y Le Pen se cruzan tras la muerte de un joven militante de derecha en Lyon: "Ignominia"

El joven militante de derecha que estaba desde el jueves en estado muy grave ha fallecido, informó este sábado la Fiscalía de Lyon (Francia), que investiga las circunstancias de una agresión ocurrida al margen de una conferencia propalestina de la eurodiputada francesa de izquierdas Rima Hassan.

La Fiscalía dijo haber ampliado las pesquisas por los cargos de "golpes mortales agravados, además de violencias agravadas".

‼️Francja, Lyon. 23-letni student Quentin, prawicowy aktywista, pobity na śmierć przez grupę osób związanych z ruchem Antifa. pic.twitter.com/86aJRYU7Pt — Goniec.pl (@GoniecPL) February 13, 2026

Quién era Quentin, el joven francés asesinado en Lyon

A pesar de estar en una etapa inicial de la investigación, el suceso ya ha soliviantado a parte de la clase política francesa, que ha apuntado a "milicias de la ultraizquierda" como responsables de la paliza mortal a Quentin, de 23 años.

En un mensaje en 'X', el presidente francés, Emmanuel Macron, envió las condolencias a la familia y los allegados del joven y dijo que es "indispensable" que se investigue y se lleve ante la Justicia a los "autores de esta ignominia".

"Ninguna causa, ninguna ideología en ningún caso justificarán que se mate. Al contrario, el sentido de nuestras instituciones es del civilizar los debates y proteger la libertad de expresión con argumentos", alegó Macron.

El presidente pidió además que "el odio no se haga un hueco" en Francia e hizo un llamamiento a "la calma y el respeto".

À Lyon, Quentin a été victime d’un déferlement de violence inouï.



Il a perdu la vie à 23 ans seulement.



À sa famille et à ses proches, j’adresse mes pensées et le soutien de la Nation.



En République, aucune cause, aucune idéologie ne justifieront jamais que l’on tue.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 14, 2026

Cómo murió Quentin D

La brutal agresión sucedió en Lyon el pasado jueves, el mismo día que la asociación 'Némesis', formada por mujeres con discursos anti-inmigración y anti-islám, protestaba contra la conferencia de Hassan que se celebraba en el Instituto de Estudios Políticos (IEP) de Lyon.

Al margen de la misma y según los medios locales, se enzarzaron en una pelea unas 50 personas, la mayoría hombres. Poco después y a un kilómetro de la trifulca, Quentin fue encontrado por los bomberos en estado muy grave.

Francopalestina Rima Hassan, eurodiputada por la Francia Insumisa (LFI), Foto: X/@RimaHas

El colectivo 'Némesis' ha acusado a militantes antifascistas de la agresión que ha terminado con la vida del estudiante en matemáticas y católico practicante.

La francopalestina Hassan, eurodiputada por la Francia Insumisa (LFI), ya condenó la agresión y aclaró que ninguna de las personas que trabajan en la seguridad de su partido está implicada.

« A ce stade, nous n’avons aucun élément qui permette de déterminer les circonstances de l’agression », précise au Monde une source judiciaire. Aucune scène d’agression de cette nature n’apparaît sur les images de vidéosurveillance prises à proximité de Sciences Po. Une enquête a… — Rima Hassan (@RimaHas) February 14, 2026

El Gobierno francés también ha reprobado el suceso, aunque ha sido la ultraderecha la más punzante. Marine Le Pen pidió al Ejecutivo que considere a los agresores de Quentin como "milicias terroristas".

La familia de Quentin D. hizo un llamado a la calma, al tiempo que denunciaba el crimen, según su abogado. “Una emboscada, metódicamente preparada, parece haber sido tendida contra Quentin por individuos organizados y entrenados, muy superiores en número y armados, algunos con el rostro enmascarado, que habían realizado un reconocimiento previo(...) Estos hechos, de ser confirmados por la investigación (...)constituyen un delito“, escribió el abogado Fabien Rajon en un comunicado.

“La familia de Quentin confía en que los investigadores y el sistema judicial garanticen que los responsables de su muerte sean rápidamente detenidos y respondan por sus actos“, añadió el comunicado.

Por su parte la eurodiputada derechista del partido ¡Reconquista! Sarah Knafo afirmó: “La extrema izquierda mata”. “Todos mis pensamientos están con la víctima y apoyo al Colectivo Nemesis”.

EFE y AFP