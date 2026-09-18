El papa León XIV les dijo a los obispos uruguayos que tiene "ansias" de volver a América Latina

Los obispos uruguayos se reunieron durante una hora en la mañana de este viernes con el papa León XIV en una de las bibliotecas vaticanas. En el encuentro, el pontífice les manifestó que tiene “ansias” por volver a América Latina, región a la que llegará el 6 de noviembre cuando arribe a Uruguay.

El papa entregó a cada uno de los obispos un rosario y una cruz pectoral en un estuche en el que se lee en latín “In illo uno unum” que quiere decir “En aquel que es uno (Cristo) somos uno”.

Los obispos, por su parte le entregaron al papa el libro “Arquitectura, arte y patrimonio en las iglesias del Uruguay”, de Miguél Álvarez Montero con fotos de Julio Testoni, y dos tomos encuadernados con los mensajes de la campaña “¿ Qué le dirías al papa León?”, que reúne planteos de la población uruguaya, según supo El País.

El rosario que regaló el papa León XIV a los obispos uruguayos Foto: cedida a El País

Cruz pectoral que regaló el papa León XIV a los obispos uruguayos Foto: cedida a El País

Durante la reunión habló Milton Tróccoli, presidente de la Conferencia Episcopal Uruguaya y obispo de Maldonado, a quien respondió el pontífice.

En el encuentro participaron todos los obispos uruguayos activos y el obispo emérito de la diócesis de Mercedes, Carlos Collazzi. Los religiosos estuvieron esta semana en el Vaticano en lo que se denomina la visita ad limina.

León XIV estará en Uruguay entre el 6 y el 8 de noviembre y luego continuará su gira latinoamericana por Argentina y Perú.