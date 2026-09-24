La Iglesia Católica destinará entre US$ 2,5 y US$ 3 millones para la visita del papa León XIV; habrá una rifa

La visita en noviembre del papa León XIV a Uruguay tendrá un costo de entre US$ 2,5 y US$ 3 millones y unos US$ 300.000 provendrán de la colecta especial que la Iglesia Católica organizó entre los fieles, anunció el coordinador adjunto de la visita, Sebastián Pinazo.

El sacerdote detalló también que se va a realizar una rifa para obtener fondos que tendrá 14 premios. El primero será un apartamento. También se rifarán 10 autos y tres viajes a Roma.

En conferencia de prensa también se informó que el cantante Lucas Sugo interpretará la canción especialmente compuesta para la visita del pontífice junto a artistas como Diego Melano y Josefina Damiani.

Diego Melano y Josefina Damiani.

Foto: Leonardo Mainé/El País.





La Iglesia Católica cree que se inscibirán al menos 2.000 personas para participar como voluntarias en la visita papal.

Pinazo reiteró que el acceso a todos los eventos será gratuito y que las entradas estarán disponibles en octubre. No serán transferibles.

También se supo que el Centro de Industriales Panaderos lanzará el "pan del papa", que se comercializará en todo el país, aún después de que concluya la visita del pontífice.