"¿Cómo es posible que algo así suceda?": el papa León XIV reflexiona sobre el desalojo de Maricarmen en España

“Tenemos que buscar soluciones más justas. (…) ¿Cómo es posible que un caso así suceda? (…) ¿Cuál es el problema en el sistema que permite que una anciana sea echada de su casa?”. Estas fueron las palabras del papa León XIV al ser consultado sobre el desalojo de Maricarmen, una vecina de 87 años que tuvo que dejar su casa de Madrid.

El papa admitió que no conoce la historia concreta de la anciana y que la conoce por lo que ha visto en los medios italianos, pero al exponerle el caso la prensa española ha hecho una reflexión general sobre los desahucios y la especulación inmobiliaria.

“Yo creo que es un buen ejemplo donde la Iglesia como comunidad, como seres humanos, las personas que no tienen fe, tenemos que buscar soluciones más justas para que no sucedan estos casos. No lo conozco, pero me parece que sería una situación donde los vecinos, la comunidad, la parroquia, la diócesis o el Estado, tendría que acercarse a decir: ¿cómo es posible que algo así suceda?, ¿cuál es el problema en el sistema que permite un caso de una anciana, además con discapacidad, sea echada de su casa ?”, ha dicho el pontífice.

La pregunta, formulada por el corresponsal de El País de Madrid que viaja en el vuelo papal, partió de las frecuentes referencias de León XIV a la “cultura del descarte”, que rechaza a las personas que no considera productivas, una idea que ya manejó el papa Francisco . “La Iglesia habla mucho de descarte y habla también de justicia, invita, promueve, despertar en todos la capacidad de responder con un sentido más de ser humano, de ser de verdad sensible al dolor, al sufrimiento de los demás”, explicó el papa.

Después, se extendió en una consideración general sobre las dificultades del acceso a la vivienda: “El problema de la casa, que existe en muchos países hoy, es un problema que solo una parroquia, solo una diócesis, o la Iglesia misma no podrá solucionar. Creo que ahí hay un desafío grande donde tenemos que quizás exigir también a los líderes políticos, a las autoridades, buscar solución a eso, porque está aumentando evidentemente. Muchas veces reaccionamos solo al momento de emergencia, pero tenemos que ver en realidad cuál es la causa sistémica de este problema y cómo ayudar”.

El papa León XIV llega para celebrar una misa en la catedral de Saint-Étienne de Metz, en Metz, en el noreste de Francia. Foto: AFP

Jubilada desalojada en Madrid logra acuerdo y podrá volver a su casa

Maricarmen Abascal podrá volver a su casa tras llegar a un acuerdo con los propietarios del inmueble, según informó su abogada este lunes.

"Ojalá este acuerdo sirva también para cambiar un poco el paradigma en materia de vivienda", declaró a periodistas Beatriz Duro, abogada de Abascal, desalojada del apartamento donde vivió siete décadas.

Maricarmen, anciana de 87 años desalojada en Madrid. Foto: Fernando Villar/Agencia EFE.

Manifestantes armaron el sábado unas 100 tiendas de campaña en la plaza de la Puerta del Sol de Madrid, mientras que decenas de miles de personas se han manifestado por todo el país.

El caso de Abascal terminó por detonar un problema enquistado en España, el del precio de la vivienda.

Esta octogenaria que se mueve en silla de ruedas se vio obligada a abandonar la casa en la que vivía desde hacía siete décadas después de que la inmobiliaria propietaria del inmueble subiera el alquiler mensual un 275 %, hasta 2.650 euros (3.000 dólares), según el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid.

Manifestantes acampan con tiendas de campaña bajo la lluvia para protestar contra los desahucios y la crisis de la vivienda frente a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, en la plaza Puerta del Sol de Madrid, el 28 de septiembre de 2026. Foto: OSCAR DEL POZO/AFP fotos

Duro señaló que hubo "buena voluntad por ambas partes" y que el alquiler será "similar al que ella venía pagando".

Abascal podrá regresar a su apartamento en el barrio madrileño del Retiro tras salir del hospital, donde está siendo tratada por agotamiento, añadió Duro.

Con información de El País de Madrid y AFP