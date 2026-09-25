El drama de una anciana española echada de su casa tras 70 años por la suba del alquiler: "Por favor, luchen"

El caso de Maricarmen, una anciana de 87 años con un 50 % de discapacidad que fue desalojada este miércoles de su domicilio en Madrid por orden judicial, sacudió la opinión pública española durante los últimos días.

La situación de la mujer se ha convertido en un símbolo del drama de la vivienda en el país mediterráneo a raíz del rápido encarecimiento del precio de los alquileres en los últimos años. Maricarmen fue desalojada del domicilio en el que llevaba viviendo los últimos 70 años por no poder pagar la suba del alquiler que le pedía la empresa que compró su apartamento.

Maricarmen, anciana de 87 años desalojada en Madrid. Foto: Fernando Villar/Agencia EFE.

En concreto, venía pagando 500 euros de alquiler (unos $ 22.830 uruguayos) y le pedían ahora 1.650 ($ 75.339 uruguayos), cifra que no podía pagar con su pensión de 1.300 euros. La empresa reclamó la finalización del contrato al comprar el apartamento, pero la mujer demandó y ganó en primera instancia el caso. Sin embargo, la situación tuvo una vuelta de tuerca y la Audiencia Provincial de Madrid revocó aquella sentencia y el Tribunal Supremo terminó dando razón a los propietarios, el fondo de inversión Urbagestión.

Maricarmen fue sacada el miércoles pasado de su casa en la camilla de una ambulancia y congregó a decenas de personas que intentaban evitar el desalojo. El caso disparó protestas multitudinarias en España, que han puesto en primer plano la crisis de la vivienda.

El video de Maricarmen desde el hospital: "Por favor, luchen"

En un vídeo publicado en la red social X por el Sindicato de Inquilinas de Madrid y grabado en el hospital donde la mujer se encuentra ingresada desde el desalojo, Maricarmen lamentó no haber podido defender su casa, aunque sí ha conseguido, en sus palabras, "luchar para que los demás aprendan a luchar por su casa".

Primeras declaraciones de Maricarmen desde el hospital. Está aún muy débil y conmocionada pero todavía le quedan fuerzas para agradecer todo el apoyo recibido estos años y animarnos a seguir luchando por lo que es nuestro.



NO FALTES EL SÁBADO 26 A LAS 18:30H pic.twitter.com/jE58tQBMDh — Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid (@InquilinatoMad) September 25, 2026

"Mi casa ha sido mi vida y ahora tengo que dejarla atrás. Pero eso no significa que no vaya a seguir luchando", defendió, quien sigue ingresada "aún muy débil" y "conmocionada". La anciana agradeció este viernes el apoyo a "todos los niños": "No ha podido ser, pero por favor luchad", animó esta mujer, que aún no se sabe dónde vivirá tras quedarse sin casa.

La reacción del gobierno español

En medio de la polémica, el presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, calificó lo sucedido con la anciana como un "tragedia social" y prometió que enviará al parlamento "de manera urgente" un nuevo real decreto de vivienda, sin precisar fechas.

Además, pidió "responsabilidad" a los grupos parlamentarios para convalidarlo. Por su parte, la formación de izquierdas Sumar, que forma parte del Gobierno de coalición, exigió que en el próximo Consejo de Ministros se incluya la expropiación del piso de Maricarmen y un nuevo real decreto ley de vivienda que ayude a aliviar la situación de miles de personas que han visto que sus alquileres se disparan sin que los sueldos apenas suban.

Con información de Agencia EFE