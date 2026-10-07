Postergación de la fecha 14 del Clausura: Interior no podrá brindar cobertura policial por visita del papa León XIV

El papa León XIV visitará Uruguay el 6,7 y 8 de noviembre en el marco de una gira por Latinoamérica. Montevideo, Paysandú y Florida serán los tres puntos de visita. Este evento hará que las fuerzas policiales se enfoquen en su seguridad y la de su equipo, por lo que la presencia en los espectáculos deportivos este fin de semana no está garantizada por el Ministerio del Interior. Según informó, no podrá "brindar la cobertura".

En este contexto, el ministro Carlos Negro envió una carta dirigida a la AUF y a su presidente Ignacio Alonso notificando que no podrían hacerse cargo de los partidos fijados para este fin de semana por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya.

"Cúmpleme informar que en dichas fechas se desarrollará el operativo de seguridad dispuesto con motivo de la visita del Sumo Pontífice a nuestro país, el cual comprometerá significativamente los recursos humanos y logísticos de la Policía Nacional, incluidas las Jefaturas de Policía Departamentales. En consecuencia, este Ministerio no se encuentra en condiciones de brindar la cobertura policial solicitada para los encuentros a disputarse los días 6, 7 y 8 de noviembre de 2026", expresa la carta con fecha 5 de octubre y firmada por Negro.

La Mesa Ejecutiva aún no había sido notificada de manera oficial pero se esperaba que esta fuera la determinación. Este miércoles, su presidente, Álvaro Rivero, se expresó en Minuto1 (Carve Deportiva) y, después de la conformación del Ministerio, dijo que aún no reunió con sus compañeros para buscar alternativas como jugar el viernes, domingo y lunes (cuando el papa no está en Montevideo), sin embargo, recordó que también se está disputando la Copa AUF Uruguay. Por ende, todo indica que la fecha 14 se disputará en otro fin de semana.

La licencia reglamentaria de los futbolistas comienza el 8 de diciembre, mismo día en el que Rivero marcó como fecha límite para disputar la última eventual final del campeonato. Dependiendo de cuántos equipos luchen por el título terminará ese día o un par de fin de semanas antes.

Qué partidos se juegan en la fecha 14 del Clausura

Wanderers vs. Juventud

Deportivo Maldonado vs. Cerro

Danubio vs. Liverpool

Cerro Largo vs. Progreso

Central Español vs. Boston River

Montevideo City Torque vs. Racing

Nacional vs. Albion

Defensor Sporting vs. Peñarol