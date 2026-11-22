La presidenta del directorio del Banco de Previsión Social (BPS), Jimena Pardo, destacó que la mañana del domingo comenzó con todas "las mesas constituidas y sin ningún problema grave". Desde el Pit-Cnt denunciaron el faltantes de listas.

"Como siempre, consultas de personas que no aparecen en el padrón o cuestiones que hay que solucionar, pero lo normal de cualquier elección", dijo en diálogo con Subrayado (Canal 10). Pardo recordó que el mejor lugar para ver dónde corresponde votar es en el buscador de padrón de la Corte Electoral.

"Hay otros buscadores en otros recursos tecnológicos que no están completos y está habiendo problemas, así que la convocatoria es a mirar en la web de la Corte Electoral e padrón oficial", agregó.

Por otro lado, Pardo destacó la labor de los directores. "Ellos tienen voz y voto en el directorio del BPS. Nosotros nos reunimos una vez por semana, tratamos en el entorno de entre 60 y 80 asuntos en promedio, depende la semana. No solo eso, sino que tienen injerencia en lo que es el presupuesto del organismo que se vota anualmente, que tiene injerencia en la conjunción de la cantidad de acciones: si uno va a atender digital, si va a atender presencial, si va a tener más recursos telefónicos, en qué proyecto va a poner énfasis. Tienen además un rol de canalizar directamente las demandas de los colectivos que representan".

En ese sentido, la presidenta del directorio dijo que está previsto que asuman antes de fin de año, una vez que se haga la proclamación oficial de la Corte Electoral.

Constancia de votación y credencial cívica durante las elecciones del BPS. Foto: Estefanía Leal/El País.

La denuncia del Pit-Cnt

El Pit-Cnt presentó una denuncia formal ante la Corte Electoral por la presunta ausencia de listas 11 en distintos circuitos de votación durante las elecciones de representantes sociales del Banco de Previsión Social (BPS), que se desarrollan este domingo 22 de noviembre.

El presidente de la central sindical, Marcelo Abdala, calificó la situación como un hecho de "extrema gravedad" y sostuvo que pone en cuestión la igualdad electoral.

En un mensaje difundido durante la jornada electoral, Abdala afirmó que, pese a que se habían enviado paquetes con 250 listas a cada uno de los circuitos del país, en varios lugares de votación las hojas no estaban disponibles. Además, denunció que algunos circuitos comenzaron a recibir sufragios sin contar con la lista 11, que representa al Equipo de Representación de los Trabajadores respaldado por el Pit-Cnt.

"La normativa es clara: debe garantizarse la presencia de las listas en todos los lugares de votación y, si estas no están, no puede iniciarse la votación", expresó Abdala. En ese sentido, señaló que la situación "afecta las garantías del proceso electoral" y confirmó que la central sindical formalizó el reclamo ante la Corte Electoral.