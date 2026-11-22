El Pit-Cnt presentó una denuncia formal ante la Corte Electoral por la presunta ausencia de listas 11 en distintos circuitos de votación durante las elecciones de representantes sociales del Banco de Previsión Social (BPS), que se desarrollan este domingo 22 de noviembre.

El presidente de la central sindical, Marcelo Abdala, calificó la situación como un hecho de "extrema gravedad" y sostuvo que pone en cuestión la igualdad electoral.

Lamentablemente debo comunicar que acabamos de hacer una denuncia en la Corte Electoral por graves irregularidades constatadas en la apertura de las mesas de votación de las elecciones al directorio del BPS. pic.twitter.com/qnpPTZmsTH — Marcelo Abdala (@MarceAbdalaCNT) November 22, 2026

En un mensaje difundido durante la jornada electoral, Abdala afirmó que, pese a que se habían enviado paquetes con 250 listas a cada uno de los circuitos del país, en varios lugares de votación las hojas no estaban disponibles. Además, denunció que algunos circuitos comenzaron a recibir sufragios sin contar con la lista 11, que representa al Equipo de Representación de los Trabajadores respaldado por el Pit-Cnt.

"La normativa es clara: debe garantizarse la presencia de las listas en todos los lugares de votación y, si estas no están, no puede iniciarse la votación", expresó Abdala. En ese sentido, señaló que la situación "afecta las garantías del proceso electoral" y confirmó que la central sindical formalizó el reclamo ante la Corte Electoral.

Jornada electoral

La denuncia se produce en el marco de las elecciones en las que se eligen tres representantes sociales para integrar el directorio del BPS: uno por los trabajadores activos, otro por los jubilados y pensionistas y un tercero por las empresas contribuyentes.

Los comicios comenzaron a las 8:00 horas y los circuitos están habilitados hasta las 19:30. En el orden de los trabajadores activos compiten la lista 11, encabezada por el actual representante de los trabajadores, Carlos Clavijo, y la lista 15, con Lorena Roqueta como candidata.

Para la votación en el orden de pasivos, se encuentran: Lista 1 (Estela Ovelar), Lista 2 (María Angela Pereira), y Lista 5 (Renaldo Borriero). La Lista 1 es la que respalda la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas (Onajpu) y es la que tiene actualmente la representación de los pasivos, la lista 2 es de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas (Cojupe) y la lista 5 es la de "Hay otro camino".

Hojas de votación de las listas 11 y 15 en el marco de las elecciones del BPS. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

En tanto, para empresas contribuyentes, las listas son cuatro: Lista 21 (Graciela Álvarez), Lista 25 (Jorge Fernández), Lista 27 (Bernardo Aldabalde) y Lista 30 (Daniel Añón). Álvarez está vinculada a la Asociación Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas (Anmype), Fernández forma parte del movimiento “Hay otro camino” que actualmente tiene la representación de los empresarios (que la había ganado apoyada por el movimiento "Un solo Uruguay"), Aldabalde iba a ser el candidato de "Hay otro camino" pero por diferencias internas va por su cuenta y Añón fue presidente de la Unión de Vendedores de Nafta.

¿Qué pasa si no voy a votar?

Las personas mayores de 75 años o aquellas con discapacidad, no están obligadas a ir a votar.

Para quienes estando obligados no puedan efectuar el voto y cuenten con un motivo justificado, el BPS habilitará un formulario digital en su sitio web una vez finalizado el acto electoral. El plazo límite para solicitar la exoneración del pago de la sanción económica vencerá el jueves 21 de enero de 2027, a excepción de quienes se encuentren fuera del país.

Las sanciones establecidas para los habilitados que no concurran a las urnas sin una causal válida varían según el orden de afiliación o la categoría empresarial correspondiente:

Los afiliados activos y pasivos deberán abonar una sanción de 1 Unidad Reajustable (UR) , esto es $ 1.948,97.

y deberán abonar una sanción de , esto es $ 1.948,97. En el caso de los profesionales con títulos expedidos por la Universidad de la República (Udelar) o funcionarios públicos, el valor de la multa asciende a 2 UR, esto es $ 3.897,40.

Para las empresas contribuyentes, los montos se fijan en función del número de trabajadores registrados en la planilla. Se aplicará una multa de 6 UR ($ 11.693,82) para firmas de hasta 10 trabajadores, 12 UR ($ 23.387,64) para las que tengan entre 11 y 50 empleados, y 20 UR ($ 38.979,40) para aquellas con más de 50 dependientes.