Aproximadamente 2,2 millones de uruguayos y extranjeros habilitados están convocados para concurrir a votar en las elecciones del Banco de Previsión Social (BPS) a realizarse el 22 de noviembre de 2026. Será obligatorio votar en estos comicios, que servirán para elegir a los próximos integrantes del directorio de BPS, que está compuesto por los representantes sociales para trabajadores activos, jubilados y pensionistas, y empresas contribuyentes.

El horario de votación dispuesto por la Corte Electoral para las elecciones de BPS 2026 será desde las 8:00 horas hasta las 19:30 horas.

La obligatoriedad del sufragio rige para todas personas que aparecen como habilitadas en el padrón electoral. La normativa establece que existen dos categorías de personas exoneradas de la obligación de votar durante el acto eleccionario. Se trata de las personas mayores de 75 años y quienes sean titulares de prestaciones por incapacidad, sin importar su edad.

¿Dónde voto en las elecciones de BPS?

El BPS y la Corte Electoral publicaron el buscador de padrón para saber dónde vota cada persona en las elecciones que se realizarán el penúltimo domingo de noviembre de 2026.

En el buscador se puede localizar el lugar donde se vota utilizando la credencial, el número de cédula o también con nombre, apellido y fecha de nacimiento. Para acceder al buscador haga clic aquí.

Edificio sede del Banco de Previsión Social (BPS). Foto: Archivo El País.

¿Qué pasa si no voto en estas elecciones obligatorias?

Para quienes no puedan efectuar el voto y cuenten con un motivo justificado, la institución habilitará un formulario digital en su sitio web una vez finalizado el acto electoral. El plazo límite para solicitar la exoneración del pago de la sanción económica vencerá el jueves 21 de enero de 2027, a excepción de quienes se encuentren fuera del país.

Las sanciones establecidas para los habilitados que no concurran a las urnas sin una causal válida varían según el orden de afiliación o la categoría empresarial correspondiente:

Los afiliados activos y pasivos deberán abonar una sanción de 1 UR .

y deberán abonar una sanción de . En el caso de los profesionales con títulos expedidos por la Universidad de la República (Udelar) o funcionarios públicos, el valor de la multa asciende a 2 UR.

Para las empresas contribuyentes, los montos se fijan en función del número de trabajadores registrados en la planilla. Se aplicará una multa de 6 UR para firmas de hasta 10 trabajadores, 12 UR para las que tengan entre 11 y 50 empleados, y 20 UR para aquellas con más de 50 dependientes.

Esta misma escala rige para las empresas que omitieron designar un mandatario dentro del plazo reglamentario.

Además, según lo informado por el organismo, el pago de la infracción se podrá gestionar a través de un servicio en línea que estará operativo finalizada la jornada electoral.

La Corte Electoral tramitará justificaciones únicamente bajo las siguientes causales:



Enfermedad, invalidez o imposibilidad física comprobada.

Razones de fuerza mayor.

Encontrarse fuera del país el día del acto electoral.

Estar domiciliado en un departamento distinto a aquel donde corresponde votar, un motivo que no resulta válido para los mandatarios empresariales.

Listas y candidatos para trabajadores activos

Habiéndose vencido el plazo para presentar listas, los electores ya tienen la posibilidad de acceder a las listas y candidatos que participan en las elecciones de representantes sociales del directorio de BPS.

Las dos listas disponibles para el padrón de trabajadores activos son la Lista 15, con Lorena Paola como titular, y la Lista 11, con Carlos Clavijo a la cabeza.

Lista 15 y Lista 11, candidatos para representantes sociales de Activos en las elecciones del BPS. Foto: BPS.

Listas y candidatos para pasivos

Para la votación en el orden de pasivos, se encuentran: Lista 1 (Estela Ovelar), Lista 2 (María Angela Pereira), y Lista 5 (Renaldo Borriero).

Lista 1, Lista 2 y Lista 5: candidatos para representantes sociales de Pasivos en las elecciones de BPS. Foto: BPS.

Listas y candidatos para empresas contribuyentes

En tanto, para empresas contribuyentes, las listas son cuatro: Lista 21 (Graciela Álvarez), Lista 25 (Jorge Fernández), Lista 27 (Bernardo Aldabalde) y Lista 30 (Daniel Añón).