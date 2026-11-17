El senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva cuestionó la decisión de mantener los valores de la patente de rodados para los vehículos a combustión en 2027 y difundió una aplicación que permite estimar cuánto debería pagarse por ese impuesto según el precio de un auto usado.

“En el año 2026 se desplomó el mercado de autos usados. Pero el Sucive (Sistema Único de Cobros de Ingresos Vehiculares) nos quiere hacer pagar el mismo monto el año que viene de la patente por un auto que sale más barato”, sostuvo el legislador en un video publicado en redes sociales.

Da Silva presentó la herramienta como una forma de que los contribuyentes puedan calcular el valor de sus vehículos y, a partir de ese dato, obtener una estimación del monto anual de la patente. “¿Qué hicimos? Una aplicación que te dice a vos cuánto vale tu auto usado. Y a partir de ahí cuánto deberías de pagar de patente. Entrá y mirá", expresó.

"La rebelión del contribuyente la hacemos entre todos, sin importar los colores partidarios. Un Estado justo, que tenga que cobrar lo que tenga que cobrar, ni más ni menos”, agregó.

La aplicación, disponible en este enlace, permite consultar por marca, modelo y año del vehículo o ingresar manualmente un valor estimado en dólares. A partir de ese monto, calcula una patente anual estimada y el importe correspondiente a cada una de las seis cuotas.

La herramienta aplica una tasa del 4,5% sobre el valor de mercado del vehículo. Sin embargo, se trata de un cálculo referencial: el propio sitio advierte que los valores oficiales son determinados por el Sucive.

La iniciativa se da en medio de la discusión por los precios de las patentes para el próximo año. El Congreso de Intendentes resolvió mantener para 2027 los valores del tributo para los vehículos a combustión, mientras que estableció aumentos para los autos eléctricos cero kilómetro de mayor valor.

Calculadora de patente de 2027 realizada por el senador Sebastián Da Silva. X: @camboue.

Congreso de Intendentes defendió mantener el precio de la patente

El presidente del Congreso de Intendentes, Carlos Enciso, defendió la decisión y señaló que la caída de los precios de los autos usados a combustión había afectado el mercado. Según explicó, el organismo optó por mantener los valores vigentes "como una solución de transición, en un contexto en el que los ingresos por patentes son relevantes para financiar obras y otros gastos de las intendencias".

Para los autos y camionetas a nafta o gasoil, los vehículos cero kilómetro tributan el 5% de su valor de mercado sin IVA, mientras que para los usados la tasa es del 4,5%. Los valores de mercado utilizados por el Sucive son proporcionados por la empresa Autodata, contratada por el sistema desde 2012.