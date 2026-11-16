Tras la reunión del Congreso de Intendentes de este lunes, donde se resolvió mantener en el año 2027 los mismos valores de la patente de rodados en vehículos a combustión y aumentar los de vehículos eléctricos, el presidente de ese órgano e intendente de Florida, Carlos Enciso, encabezó una conferencia de prensa para explicar la decisión.

Llegar al acuerdo político entre los gobiernos departamentales fue “trabajoso y complejo”, sostuvo, pero se llegó a la conclusión de que el año corriente ha sido un período “bisagra” en cuanto a la cantidad de autos eléctricos que ingresaron al parque automotor uruguayo.

En ese sentido, comentó: “Muchos autos de este segmento (eléctrico) son de gente trabajadora, que ha hecho un esfuerzo para poder tener ese vehículo en función del costo más bajo de plaza. Pero eso también llevó a que han licuado el mercado de los autos usados a combustión”.

Por ello, entiende Enciso, la resolución “equilibra esa realidad”, donde el Puerto de Montevideo “está por colapsar” por una falta de espacio para la importación de más autos eléctricos y donde hay una oferta de cargadores “archinsuficiente (sic) en muchos lados del país”.

Carlos Enciso en entrevista con En Clave País. Foto: Nicolás Pereyra

"No innovar frente a situación compleja"

En cuanto a los autos a combustión, se decidió mantener los valores de este impuesto -un porcentaje que varía según la antigüedad del vehículo y otros factores del mercado- sin incorporar reajustes por el Índice de Precios al Consumo (IPC).

Aunque esa decisión haya sido “insuficiente” para algunos, dijo el intendente, recordó que los ingresos por el pago de patentes conforman gran parte de las proyecciones de presupuesto para obras y otros gastos de las intendencias, especialmente en el interior.

“Por un lado, tenemos la transición del eléctrico, y por otro un mercado de usado a combustión (...) en una tendencia obviamente a la baja, pero en un proceso que lo ganaremos en la próxima patente del año que viene. Mientras tanto, esto es lo factible y lo que pudimos acomodar”, sostuvo.

Por su parte, la secretaria ejecutiva del Congreso, Macarena Rubio, sostuvo que “toda la política pública de promoción al uso del vehículo eléctrico ha tenido buenos frutos y se considera que hay que ir eliminando esas exoneraciones”.

Con esa idea es que se definió establecer escalas: Para los autos eléctricos que tienen un valor inferior a US$ 19.000 (sin IVA), la alícuota se mantiene en 3% del valor del mercado. Sin embargo, se eleva al 4% para los de hasta US$ 25.000 (sin IVA) y al 5% con valor superior a US$ 25.000 (sin IVA).

MARCELO BONJOUR

“Es un período de transición. Destacar el consenso que hubo dentro del Congreso Intendentes de tomar medidas de no innovar frente a una situación compleja (...) Fue la mejor solución que se pudo encontrar dentro de las diferentes posiciones y situaciones”, evaluó.

Enciso respondió dichos de Andújar

Consultado sobre las críticas del diputado del Partido Nacional Sebastián Andújar, que consideró “subestimar” el no bajar los precios de la patente aunque los autos usados valgan “mucho menos”, Enciso respondió que “hasta que no cambie la Constitución, el tema patentes es resorte del tributo departamental por sus autonomías departamentales”.

Y añadió: “El legislador sabe muy bien que sus dos ediles en Canelones votaron un fideicomiso al gobierno actual de Canelones. Y por ende ese fideicomiso, ¿cuál es el respaldo? El Sucive. (...) salimos demagógicamente a criticar que no bajamos (la patente). ¿Y cómo se financian entonces todas las obras que votaron en Canelones? En muchos departamentos, incluido el mío, también”, apuntó.

Cómo quedan las alícuotas de patente en 2027

Para los autos y camionetas a nafta o gasoil, los cero kilómetro pagan un 5% del valor de mercado (sin IVA) y los usados abonan un 4,5% del valor de mercado.

La gran diferencia está en los autos eléctricos. Hasta ahora, los cero kilómetro pagaban un 3% del valor de mercado (sin IVA) y los usados un 2,25% sobre el valor de mercado.

El Congreso de Intendentes resolvió en la tarde del domingo diferenciar los vehículos eléctricos cero kilómetro según el valor de mercado. Para los que tienen un valor inferior a US$ 19.000 (sin iva), la alícuota se mantiene en 3%. Sin embargo, se eleva al 4% para los de hasta US$ 25.000 (sin IVA) y al 5% con valor superior a US$ 25.000 (sin IVA).

Los usados mantienen la alícuota del 2,25% sobre el valor de mercado.

Los valores de mercado de los vehículos los proporciona la empresa Autodata, que el Sucive contrató en 2012.