Diputado blanco cruzó a los intendentes por la patente: "Tu auto usado vale mucho menos y pagás lo mismo"

El diputado del Partido Nacional Sebastián Andújar cruzó al Congreso de Intendentes por la decisión que adoptó este domingo sobre la patente de rodados para 2027: los vehículos a combustión mantendrán los importes de 2026, sin ajustes, y los eléctricos de mayor valor tendrán un aumento.

Según informaron a El País fuentes del Congreso de Intendentes, a la resolución adoptada se llegó por unanimidad, aunque algunos intendentes tuvieron que hacer concesiones.

El diputado nacionalista cuestionó la decisión del Congreso, que está conformado por 14 intendentes blancos, cuatro del Frente Amplio y uno del Partido Colorado.

Sebastián Andújar, diputado del Partido Nacional. Foto: Estefanía Leal

El cruce de Sebastián Andújar por el congelamiento de la patente

"Los intendentes (todos) en tono de buena noticia dicen que 'congelaron' los precios de la patente. ¿Esto es buena noticia? Noooo. Bajaron los 0 KM, tu usado vale mucho menos que el año pasado y pagás lo mismo. ¿A quiénes quieren subestimar? Congelar no es bajar, es subir sin que se note", criticó en su cuenta de X.

Si te roban el auto.. para los seguros "vale menos".

Si pagás la patente.. para las intendencias "vale igual o mas ".

Los dos se calculan con la misma tabla de valores (empresa privada).

¿La podés ver? No.

Un impuesto que pagamos todos no puede depender de una tabla que no ve… — Sebastián Andújar (@Sebandujar) November 16, 2026

"Y lo de los eléctricos es peor: miles de familias hicieron la cuenta y eligieron un auto eléctrico porque pagaba 3% de patente… y ahora les cambian las reglas a mitad de partido: algunos (la mayoría) pagarán 4% o 5%. Eso no es política de movilidad. Es romper la palabra con quien confió. Es una traición", agregó luego.

El reclamo para modificar la ley del Sucive en el Parlamento

Para Andújar, como el Sistema Único de Cobros de Ingresos Vehiculares (Sucive) es un sistema nacional creado por ley, "el Parlamento después de todas estas resoluciones contrarias al sentido común, con un afán solo recaudador, debe trabajar con carácter urgente" para corregir la ley, fundamentalmente el artículo 4, que define cómo se deben ajustar los precios.

"Reglas claras, estables y que acompañen el valor real de los autos", reclamó. Luego concluyó: "Si te roban el auto, para los seguros 'vale menos'. Si pagás la patente, para las intendencias 'vale igual o más'. Los dos se calculan con la misma tabla de valores (empresa privada). ¿La podés ver? No. Un impuesto que pagamos todos no puede depender de una tabla que no ve nadie. Misma tabla, distinto bolsillo".

Tránsito vehicular en la rambla de Montevideo. Foto: Estefanía Leal

Este impuesto es un porcentaje del valor del mercado, que varía según el año del vehículo (sobre todo, si es cero kilómetro) y si es a combustión o energía eléctrica.

Que el Congreso de Intendentes haya resuelto mantener los mismos valores de 2026 para la patente de 2027 significa que se mantienen las alícuotas pero que, a su vez, se toman como referencia los mismos valores de mercado que hubo para el corriente año.

Cómo quedan las alícuotas de patente en 2027 para autos a combustión y eléctricos

Para los autos y camionetas a nafta o gasoil, los cero kilómetro pagan un 5% del valor de mercado (sin IVA) y los usados abonan un 4,5% del valor de mercado.

La gran diferencia está en los autos eléctricos. Hasta ahora, los cero kilómetro pagaban un 3% del valor de mercado (sin IVA) y los usados un 2,25% sobre el valor de mercado.

El Congreso de Intendentes resolvió en la tarde del domingo diferenciar los vehículos eléctricos cero kilómetro según el valor de mercado. Para los que tienen un valor inferior a US$ 19.000 (sin iva), la alícuota se mantiene en 3%. Sin embargo, se eleva al 4% para los de hasta US$ 25.000 (sin IVA) y al 5% con valor superior a US$ 25.000 (sin IVA).

Los usados mantienen la alícuota del 2,25% sobre el valor de mercado.

Los valores de mercado de los vehículos los proporciona la empresa Autodata, que el Sucive contrató en 2012.