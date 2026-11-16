Informe del MSP muestra mejoras en los cuidados paliativos, aunque persisten limitaciones en el acceso

La cobertura nacional de cuidados paliativos, una prestación sanitaria destinada a mejorar la calidad de vida y mitigar el sufrimiento de personas con determinadas patologías, aumentó al 70% en 2025 al tiempo que tres departamentos crearon equipos de trabajo, con lo que se consolida una expansión sostenida durante la última década.

Sin embargo, información en poder del Ministerio de Salud Pública (MSP) detecta que diez prestadores mantienen cupos para recibir pacientes, hay carencias en la integración de los equipos profesionales y diferencias importantes entre la atención de personas con enfermedades oncológicas y no oncológicas.

La ley 20.179, votada en agosto de 2023 y reglamentada en octubre de 2025, estableció el derecho de todas las personas que padecen enfermedades graves, progresivas y avanzadas a recibir atención integral en cuidados paliativos, así como la inclusión de familiares, cuidadores y madres/padres de niños en etapa prenatal.

Diversos estudios oficiales coinciden en que los servicios de cuidados paliativos serán cada vez más necesarios debido en parte a la creciente prevalencia de enfermedades no transmisibles y al generalizado envejecimiento de la población uruguaya.

La Encuesta Nacional de Cuidados Paliativos correspondiente a 2025, un informe del MSP elaborado en setiembre de 2026 y al que accedió El País, detalla avances, pero también una serie de aspectos que se apartan de lo dispuesto por ley.

Avances

En 2013, la cobertura nacional estimada de cuidados paliativos era del 18%. Durante los años siguientes creció de manera sostenida, hasta alcanzar el 70% en 2025. El año pasado ingresaron 12.163 pacientes a los servicios de cuidados paliativos. Si se consideran también las personas que habían comenzado la atención en años anteriores, el

total de pacientes asistidos ascendió a 18.091.

El país cuenta con 99 equipos o dispositivos asistenciales, de los cuales hay 71 destinados a adultos y 28 a niños y adolescentes.

La cobertura nacional es un indicador estimado que relaciona la cantidad de pacientes atendidos con las necesidades de cuidados paliativos calculadas a partir de información epidemiológica y de mortalidad.

El informe del MSP reconoce que la asistencia no alcanza de manera uniforme a todos los pacientes que podrían necesitarla.

La encuesta muestra que cada diez pacientes atendidos, seis padecen enfermedades oncológicas y cuatro presentan otras patologías.

Según los datos oficiales, en 2025 fueron asistidos en cuidados paliativos 3.669 pacientes por enfermedades no oncológicas, mientras que por esas causas fallecieron 6.516 personas.

Cuando se abre el informe por patología, surge que en las enfermedades cardiovasculares hubo 852 pacientes asistidos y 2.390 fallecimientos (36%). En las enfermedades respiratorias fueron asistidos 569 pacientes, frente a 1.239 fallecimientos (46%). En las enfermedades neurológicas se registraron 653 pacientes asistidos y 1.077 fallecimientos (61%).

El documento agrega que “la cantidad de pacientes con patología oncológica asistidos por cuidados paliativos, si bien es alta, no es la óptima, ya que en el año 2025 fallecieron 8.036 pacientes por dicha patología y recibieron tratamiento 7.050, a los que se deberían sumar aquellos pacientes que están cursando la enfermedad y requieren asistencia paliativa”, sostiene el documento.

Barreras de acceso

Otra de las principales dificultades identificadas por el MSP aparece en el capítulo dedicado a las barreras de acceso.

El informe señala que diez prestadores de salud a los que no identifica declararon mantener cupos para el ingreso de pacientes a los servicios de cuidados paliativos, principalmente debido a la falta de recursos humanos.

La existencia de cupos implica que las instituciones establecen un límite a la cantidad de pacientes que pueden incorporar a sus equipos especializados.

Esto va en contra de lo dispuesto en el decreto reglamentario aprobado en octubre de 2025, que en el artículo 4 establece que las instituciones deben organizar la asistencia de acuerdo con la cantidad de afiliados y la complejidad de los pacientes, asegurando la cobertura de todos sus usuarios, independientemente de su lugar de residencia, “sin régimen de ingreso por cupo”.

El artículo 5 dispone, además, que los prestadores deben brindar asistencia a los pacientes derivados a las unidades de cuidados paliativos en un plazo de hasta 48 horas hábiles, considerando la urgencia y los principales problemas de cada caso.

La eliminación de los cupos había sido anunciada expresamente por las autoridades sanitarias cuando se presentó la reglamentación y en el documento se señala que se diseñará una estrategia para erradicarlos definitivamente.

También se cobran tickets y tasas moderadoras que van desde $ 44 a $ 3.170, algo que el MSP pretende analizar.

Otra de las principales dificultades identificadas por el MSP está vinculada con la integración de los equipos asistenciales. De los 99 equipos de cuidados paliativos existentes en el país, solamente 18 cuentan con todas las disciplinas profesionales consideradas necesarias para una atención interdisciplinaria y 7 solo ven pacientes oncológicos

La atención paliativa no se limita al tratamiento médico de los síntomas físicos. También comprende las necesidades psicológicas, sociales y espirituales de los pacientes, así como el acompañamiento de sus familias.

El informe también identifica dificultades para garantizar la continuidad de la atención. De los 99 equipos existentes, solamente 45 declararon disponer de guardia telefónica. Dentro de ese grupo, solo 28 cuentan con guardias remuneradas y este es un aspecto que el MSP pretende mejorar.

La reglamentación establece que la atención paliativa debe ser continua y comprende el seguimiento de los pacientes durante las 24 horas, todos los días del año, mediante diferentes modalidades asistenciales, presenciales o virtuales.

La encuesta también señala que un 8% de los equipos no cuenta con toda la medicación y que falta fentanilo, metadona y morfina. En tanto, un 33% de los equipos no llevan maletín con medicación e insumos a los domicilios, lo que implica que “las situaciones graves o de urgencia se resuelven tardíamente”. El MSP analiza las causas de este faltante de fármacos.