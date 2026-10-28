ASSE inauguró nuevo centro de hemodiálisis en el Hospital Maciel, con más sillones y atención nocturna

Tras varias idas y vueltas en los últimos cuatro años, que incluyó un cambio del proyecto original, la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) inauguró este miércoles el nuevo centro de hemodiálisis y diálisis peritoneal del Hospital Maciel.

El Maciel cuenta desde 1998 con un Instituto de Medicina Altamente Especializada (IMAE) de hemodiálisis —único de ASSE—, que ahora cuenta con una nueva planta física, y moderno equipamiento, y que comenzará a tratar pacientes desde el lunes próximo.

Tras una inversión estatal de $ 95 millones, el centro contará con 16 sillones —cuatro más que ahora—, y pasará de tratar 84 usuarios a 105, con atención nocturna. “Es un salto cualitativo”, dijo la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg.

La hemodiálisis y la diálisis peritoneal son procedimientos permanentes que se aplican a personas que tienen insuficiencia renal crónica extrema. Los tratamientos sustituyen las funciones del riñón tras una pérdida definitiva.

Al cierre de 2025, más de 1.000 uruguayos vivían con trasplante renal, 507 personas se encontraban en diálisis peritoneal y 3.454 recibieron hemodiálisis, informó Lustemberg.

Cristina Lustemberg, en la inauguración del nuevo centro de hemodiálisis del Hospital Maciel. Foto: Ignacio Sánchez.

La obra no resultó sencilla. En mayo de 2022, bajo el impulso de Homero Bagnulo, entonces secretario de la Comisión de Apoyo del Maciel, ASSE anunció que en junio de 2023 ocurriría la apertura de una nueva planta física del centro de hemodiálisis.

Sin embargo, el plan original, que preveía 24 sillones, nunca se concretó tras el cese de Bagnulo, en febrero de 2023. ASSE planteó supuestas dudas sobre el financiamiento del proyecto, y cambió el diseño.

Luego, ASSE se comprometió en mayo de 2023 a inaugurar la obra, con menos sillones, en febrero de 2024, cosa que no ocurrió. En diciembre de 2024, ASSE informó la entrega de la obra civil, pero restaba la planta de ultraprocesamiento de agua, entre otros puntos, para su inauguración.