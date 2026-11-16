Un equipo de fe: el amuleto de Fossati, un cambio notable y el viacrusis del Liverpool campeón del Clausura

"Para ser campeón, hoy hay que ganar”, cantaron ayer los hinchas de Liverpool que coparon su popular en Jardines. Tenían que ganarle a Danubio, ya descendido, para consagrarse campeones del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya. No fue nada fácil, pero estuvo a la altura de un club que desde el 2019 ha ganado 11 títulos y este año encontró una gran versión después de una reconstrucción.

Esta temporada el Negro encontró en Jorge Fossati a su profeta, el Intermedio fue como un viacrusis y este domingo en La Curva dieron una nueva muestra de fe cuando todo indicaba que La Franja no iba a permitir que dieran la vuelta en su cancha.

A los 65 minutos Lucas Acosta, de buen primer tiempo, se fue expulsado cuando el negriazul caía 1-0. Al grito de su hinchada, el negriazul se envalentonó y había arrancado con todo. Mauro Goicoechea, como siempre, había salvado un gol cantado, frente a Ramiro Degregorio, pero la figura del primer tiempo, y un poco más, fue Mateo Peralta.

A los 23 minutos, el 10’ de La Franja trasladó tiró una pared con Cabrera, otra con Tomatis y sacó una volea dentro del área que se metió contra el palo izquierdo. ¡Acá no! Parecía exclamar el local, que ya con un hombre de más tuvo para dar el golpe de gracia.

Enrique Femia le metió un pase filtrado notable a Maicol Ferreira que se metió al área por zona derecha y definió bien, pero encontró una monumental atajada de Mathías Bernatene en un gesto técnico parecido al de Emiliano Martínez antes de los penales entre Argentina y Francia en Qatar 2022. El arquero, desde que entró, no salió más del arco y esa atajada fue el momento de la resurrección.

Los hinchas de Liverpool coparon su tribuna para el partido ante Danubio por el Clausura que los consagró como campeones. Foto: Ignacio Sánchez | El País.

“Huevo que ganamos”, le cantaban los hinchas a los jugadores y Fossati mandó a la cancha a Vicenzo Macchia, el goleador de las formativas negriazules, para jugar los últimos 10 minutos del partido y sus primeros en el Clausura. Si el entrenador es el profeta, este pibe fue el mensajero.

Solo dos minutos después de haber entrado, Danubio quedó muy mal parado y Macchia intervino con una asistencia de taco dentro del área para el gol de Ruben Bentancourt; que había hecho toda la jugada. Cambió el grito de la hinchada: “Ya van a ver a los Negros campeón otra vez”. Y los vieron. Porque a los 84’ minutos Didi Zabala sacó rápido un tiro libre y le puso la pelota como con la mano a Diego Romero, que le ganó la espalda a Ferreira y dio vuelta el partido.

Una prueba de fe. Fossati llegó de cara al Intermedio y aunque sus números no eran los mejores, lo mantuvieron y el equipo se reconstruyó. En el Clausura ya era otro equipo, que va partido a partido, pero aspira a ganarlo todo. Una misión divina.

NÚMEROS QUE VALEN Protagonista. Desde que Liverpool ganó el Torneo Intermedio en 2019, sumá 11 títulos en la Primera División del fútbol uruguayo. Reconstrucción. Jorge Fossati asumió en mayo, de cara al Intermedio. Entre la recta final del Apertura y ese torneo cosechó solo tres victorias en 9 partidos. En el Clausura, a falta de una fecha, ya lleva 10 triunfos, dos empates y una derrota. Mathías Bernatene. El arquero entró en la primera fecha del Intermedio y no salió más. Lleva 21 partidos en el arco de Liverpool con 12 goles recibidos y 12 vallas invictas.

Liverpool gritó campeón del Torneo Clausura 2026 al vencer 2-1 a Danubio en Jardines. Foto: Ignacio Sánchez | El País

Jorge Fossati, la fe y un amuleto: "Me siento más fuerte, protegido"

Cuando se bajó del ómnibus que llevó a Liverpool a Jardines, Jorge Fossati apretó con fuerza un rosario en su mano izquierda. Detrás de este Liverpool campeón del Torneo Clausura hay mucha fe, pero también trabajo y un equipo que se reconstruyó durante el Intermedio; poco después de que asumiera.

“De mayo a esta parte tratamos de ser un equipo competitivo. Por más que suene antiguo, yo sigo pensando que el fútbol pasa por defender y atacar bien. Para mi eso es jugar bien. De a poco lo fueron logrando. En el Intermedio se consolidó la idea”, confesó el entrenador en relación al torneo en el que cosechó dos triunfos, igual número de derrotas y tres empates. “En la medida que se iban jugando los partidos íbamos corrigiendo con humildad y autocrítica y me iba dando cuenta que el equipo se sentía cada vez más fuerte. Por lo tanto aumentaba esa esperanza”.

El Clausura arrancó muy bien para Liverpool. Cuatro victorias al hilo frente a Albion, Defensor Sporting, Cerro y un empate con Cerro Largo en Melo antes del único partido en el que, según Fossati, no estuvieron a la altura: la derrota 3-1 contra a Montevideo City Torque. Ese, en setiembre, fue el último partido que perdió el negriazul, que tiene 10 triunfos a falta de una fecha para terminar el torneo.

La filosofía de Liverpool es ir partido a partido y no regala ni la chance de trepar en la tabla Anual. “Sabemos que nos clasificamos a la semifinal, que tiene un hito importante, pero el partido que viene (ante Wanderers) también es muy importante porque hace rato lo vengo diciendo, peleamos en las dos tablas y en la Anual y todavía podemos aspirar a más”, manifestó Jorge Fossati.

La transpiración y el agua que le tiraron en los festejos le traslucían una imagen bajo la camisa. A pedido de los periodistas, desprendió los botones, enseñó la ilustración de Jesús en su remera y contó la historia detrás.

“Es un regalo de un sacerdote en Lima, Perú. Tenía otra que me regaló una de mis hijas con la imagen de la virgencita y de tanto lavado fue quedando chica. Empecé a usar esta, no es cábala, estas cosas no se usan por cábala. Me siento más fuerte, protegido, por eso la uso”, dijo y Liverpool, con él, se siente igual.

Desde la su camiseta con la que "se siente más fuerte" hasta la actuación de Bernatene y el análisis de la victoria.



Esto dijo Jorge Fossati tras la consagración del Torneo Clausura.



🎙️ @MatiasPerez22 pic.twitter.com/aKkYtVhxXB — OVACIÓN (@ovacionuy) November 15, 2026

Mathías Bernatene, agradecido con Campaña y rendido ante el equipo: "Luchamos hasta el final y por eso se nos dio"

A Mathías Bernatene le tocó entrar ante Peñarol en el segundo tiempo de la primera fecha del Torneo Intermedio por la lesión de Martín Campaña. Desde entonces, su buen nivel obligó a que Jorge Fossati no lo sacara más.

“Al principio se me hizo difícil afrontar la situación. Pero siempre el día a día se compartió bien. Sentí el apoyo de Martín siempre, se lo dije hoy, le quiero agradecer porque me ha ayudado demasiado y es una competencia linda”, dijo en cuanto a su relación con su colega.

Este domingo Bernatene tuvo una atajada notable ante Maicol Ferreira que pudo ser el 2-0 para Danubio. “Fue trascendente”, confesó el entrenador y el arquero destacó la actitud del equipo. “A veces tenemos alguna mala suerte como hoy, que nos echaron a uno, pero creo que seguimos luchando hasta el final y por eso se dio el resultado. Nos hicimos fuertes en lo defensivo, porque quedaron espacios, y buscamos los goles”, confesó.

Cuando terminó el partido y el arquero daba una entrevista para la televisión, los hinchas de Liverpool corearon su nombre. Lleva 21 partidos en el arco negriazul con 12 goles recibidos y 12 vallas invictas.