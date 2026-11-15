Jorge Fossati tras ser campeón del Clausura con Liverpool: "Conseguimos el éxito, ahora vamos por la gloria"

Liverpool se consagró campeón del Torneo Clausura luego de una remontada épica ante Danubio en Jardines del Hipódromo, donde revirtió un 0-1 con dos goles en los últimos minutos y pese a jugar con un hombre menos.

Tras el encuentro, el entrenador negriazul, Jorge Fossati, analizó las dificultades que tuvo su equipo, cuestionó la interpretación arbitral en la expulsión de Lucas Acosta y valoró el esfuerzo de sus dirigidos para quedarse con el título.

"Se nos hizo cuesta arriba, me parece que por errores propios y ajenos. Lo digo desde el máximo respeto, no entendí (lo que cobró, al momento de la expulsión de Lucas Acosta). Yo estoy acá al lado, veo que el Gato saca la pierna, pero son interpretaciones", expresó el entrenador.

Fossati reconoció que Liverpool no estaba teniendo su mejor presentación antes de la expulsión, aunque consideró que la incidencia complicó todavía más el desarrollo del encuentro. "Ahí se nos hizo más cuesta arriba todavía, pero tampoco estábamos haciendo nuestro mejor partido. Puede haber influido en que era hoy o podía ser el partido que viene", agregó.

Vicenzo Macchia y Diego Romero festejan un gol de Liverpool ante Danubio en el Clausura. Foto: Ignacio Sánchez | El País

El director técnico también tuvo palabras de reconocimiento para Danubio, tanto por el rendimiento mostrado en el partido como por su situación deportiva: "Lo concreto es que Danubio hizo tremendo partido porque tiene flor de equipo y un gran entrenador, pero lamentablemente este año no se les dio. Pero estoy seguro que Danubio, porque conozco al club y a su gente, que el año que viene estarán peleando y llegando a Primera nuevamente".

Pese a la importancia de haber asegurado el Clausura a falta de una fecha, Fossati dejó claro que el objetivo de Liverpool no termina con este logro. "Nosotros conseguimos el éxito hoy, muy importante, pero ahora tenemos que ir por la gloria", sostuvo.

Por último, el entrenador explicó por qué moderó su festejo en el escenario de la consagración, aunque no ocultó su satisfacción por el logro conseguido. "Yo por un tema de respeto a Danubio trato de no ser demasiado efusivo acá, pero por dentro me siento muy feliz porque aparte dirijo a un plantel que se merece de verdad este Clausura", concluyó.

Con el Clausura en sus manos, Liverpool se prepara ahora para enfrentar a Racing, campeón del Apertura, en la semifinal de la Liga AUF Uruguaya. El ganador accederá a las finales ante el equipo que termine primero en la Tabla Anual.