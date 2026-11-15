Danubio vs. Liverpool en vivo por el Clausura: el negriazul visita Jardines con la chance de ser campeón

Liverpool tiene la oportunidad de dar un paso decisivo en la temporada. Este domingo (16:30 por DSports, Disney+, AntelTV, Flow y Cables) visitará a Danubio en el estadio Jardines del Hipódromo María Mincheff de Lazaroff, por la decimocuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya. Si consigue los tres puntos, el equipo dirigido por Jorge Fossati se consagrará campeón del último torneo corto del año, sin necesidad de esperar a la última jornada.

El negriazul llega como líder del Clausura con 30 puntos, producto de nueve victorias, tres empates y una derrota. Su principal perseguidor es Montevideo City Torque, que quedó con 29 unidades después de empatar 2-2 con Racing, tras haber estado dos goles arriba. Nacional, por su parte, igualó 1-1 con Albion y quedó a tres puntos de la cima. De esta manera, un triunfo de Liverpool lo llevaría a 33 unidades, una cifra que ya no podrían alcanzar sus perseguidores en la última fecha.

El objetivo del equipo de Belvedere será cerrar cuanto antes una campaña muy sólida en el torneo corto. Hasta el momento ganó nueve de los 13 partidos que disputó, empató tres y perdió solamente uno. Además, convirtió 22 goles y recibió ocho. En su última presentación por el Clausura, el 1 de noviembre, venció 2-0 a Juventud con un doblete de Federico Martínez.

El antecedente más reciente entre ambos también favorece al negriazul: el 2 de mayo, por el Apertura, Liverpool se impuso 3-0. Sin embargo, esta vez el contexto será diferente, porque Danubio jugará sin la presión de tener que salvarse del descenso, aunque buscará despedirse de su gente con una buena actuación en las dos fechas que le quedan en Primera División.

La Franja perdió la categoría el pasado 1 de noviembre, cuando cayó 2-1 ante Nacional en Jardines del Hipódromo. El descenso se consumó a falta de dos fechas para el final de la temporada y significó un golpe duro para una institución que había regresado a Primera en 2021. La campaña estuvo marcada por la irregularidad y los cambios de entrenador: Leonel Rocco, que asumió en agosto, fue el cuarto técnico del equipo en el año.

Danubio vs. Liverpool: alineaciones probables

Día: domingo 15 de noviembre.

Hora: 16:30.

Torneo: Clausura de la Liga AUF Uruguaya.

Fecha: 14.

Danubio: Mauro Goicoechea; Mateo Rinaldi, Mauro Brasil, Gonzalo Rodríguez, Leandro Sosa; Enrique Femia, Juan Millán, Bautista Pereira, Mateo Peralta; Bautista Tomatis y Enzo Cabrera.

DT: Leonel Rocco.

Liverpool: Mathías Bernatene; Santiago Milano, Enzo Castillo, Santiago Laquidain; Rafael Haller, Nicolás Garayalde, Lucas Acosta, Kevin Lewis, Ramiro Degregorio; Federico Martínez y Rubén Bentancourt.

DT: Jorge Fossati.

Árbitro: Javier Feres

Asistentes: Martín Soppi y Marcos Rosamen

Cuarto: Anahí Fernández

VAR: Diego Dunajec y Daniel Rodríguez

Estadio: Jardines del Hipódromo María Mincheff de Lazaroff.