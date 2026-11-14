Deportivo Maldonado 0-0 Cerro en vivo: el partido tiene chispazos; Santiago Ramírez tuvo la más clara

Deportivo Maldonado y Cerro se juegan a partir de las 16:30 horas puntos recontra pesados para sus objetivos en el año. El fernandino va por dormir puntero en la Tabla Anual, mientras que el villero intentará salir de zona de desempate en el descenso.

El Depor viene de dejar pasar la chance de liderar el año, luego de empatar 0-0 ante Albion en un partido que sufrió por momentos. A su vez, el lunes fue eliminado por Nacional de la Copa AUF Uruguay al caer 2-1 como local.

Por su parte, el equipo de Alejandro Cappuccio sabe que con el triunfo de Central Español ante Boston River el margen de error se achicó de cara a las últimas dos fechas. Precisamente el de la Villa del Cerro viene de caer 2-1 ante el palermitano, sumando dos caídas al hilo que hoy lo tienen en la misma línea que Wanderers, igualados en la última posición de descenso.

Segundo tiempo

Cerro adelantó más las líneas en el segundo tiempo, en sus primeros minutos en cancha Emiliano Rodríguez forzó la intervención de Adriano Freitas con un potente remate de afuera y Jairo Amaro tuvo una buena situación tras una jugada individual, pero el derechazo le salió débil.

Primer tiempo

Si bien Deportivo Maldonado fue el equipo de propuesta y tuvo la posesión de pelota en el arranque, no pudo generar peligro. Pero sí lo hizo Cerro, en una jugada donde agarró en retroceso a la defensa, Cristian Barros filtró una muy buena pelota para Agustín Miranda que no definió bien ante Adriano Freitas.

El fernandino respondió con su chance, en una acción donde el local reclamo penal sobre Maximiliano Noble que no existió, la pelota derivó en Renato César, que tras la protesta se sacó un hombre de encima, remató y tras un rebote la pelota cayó en una posición inmejorable para Santiago Ramírez, pero su tiro no encontró dirección de gol.

El partido tuvo un pronunciado bache, donde se discutió más de lo que se jugó. Cerro golpeó la puerta del gol con la pelota quieta, gracias a un buen centro de Brahian Alemán, que nadie conectó y que casi se le mete por el segundo palo a Freitas ante el intento de Juan Cruz Guasone. Si bien la jugada fue anulada por offside, da la sensación que tras revisión el VAR hubiese confirmado el tanto.

Del otro lado el Depor tuvo un cabezazo de Cristian Tabó, que salió muy centrado tras centro de Juan Martín Ginzo, y Yonathan Irrazabal respondió mandando la pelota al córner.

El primer tiempo tuvo lugar a la polémica cuando César —ya amonestado— pateó una pelota lejos luego de que le sancionaran una mano, pero Hernán Heras perdonó la segunda amarilla.

Deportivo Maldonado 0-0 Cerro en vivo

Televisan: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior. Disney+ y AntelTV.

Deportivo Maldonado: Adriano Freitas: Juan Martín Ginzo, Nicolás Fuica, Facundo Tealde, Juan Manuel Ramos; Maximiliano Noble, Santiago Cartagena, Maximiliano González, Santiago Ramírez; Cristian Tabó, Renato César. DT: Luis Salsamendi.

Cerro: Yonathan Irrazabal; Damián Suárez, Nahuel Arena, Juan Cruz Guasone, Mauro Villar; Emiliano Sosa, Jairo Amaro, Agustín Miranda, Cristian Barros; Bruno Morales (46' Emiliano Rodríguez), Brahian Alemán. DT: Alejandro Cappuccio.

Amarillas: 26' Renato César (DM), 27' Cristian Tabó (DM), 37' Bruno Morales (C), 53' Damián Suárez (C).

Árbitro: Hernán Heras.

Asistentes: Héctor Bergaló y Heber Godoy.

Cuarto: Pablo Silveira.

VAR: Jonathan Fuentes y Santiago Fernández.

Estadio: Campus Domingo Burgueño Miguel.