El alocado festejo de los futbolistas de la selección uruguaya tras vencer a Argentina: “¡Somos los mejores!”

Todo es felicidad para la selección de Uruguay luego de haberle ganado a su par de Argentina por 2-1 en la Bombonera. En ese sentido, los futbolistas celestes celebraron con mucha alegría este triunfo ante su clásico rival.

“¡Somos los mejores, somos los mejores!”, se escuchaba cantar a los jugadores del combinado Celeste y se los veía a todos abrazados en el vestuario visitante del estadio de Boca Juniors. Lo que marca la importancia que tuvo este partido para los futbolistas del elenco que conduce técnicamente Diego Forlán.

Uruguay cimentó este gran triunfo por enorme inicio del segundo tiempo donde pegó en los momentos justos. El primer gol de la noche lo marcó Leonardo Balerdi en contra, mientras que el segundo lo hizo Maximiliano Araújo y el descuento locatario fue por obra de Julián Álvarez.

La Celeste le volvió a ganar a la selección argentina luego de tres años y en ese mismo estadio, la Bombonera. Esa vez fue el 16 de noviembre de 2023 por la quinta fecha de las Eliminatorias sudamericanas al Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026 por 2-0 con los goles de Ronald Araujo y Darwin Núñez. Ambos estuvieron presentes este viernes y fueron figuras importantes.

Lo que se le viene a Uruguay

Diego Forlán en La Bombonera en Argentina vs. Uruguay Foto: AFP

El equipo que dirige técnicamente Diego Forlán emprendió la vuelta a Montevideo tras lo que fue su duelo ante el combinado albiceleste en la Bombonera, porque ya tiene otro objetivo en la mira: su partido frente a República Dominicana.

La Celeste vuelve a salir a escena el martes 17 de noviembre contra el combinado centroamericano en el Domingo Burgueño Miguel de Maldonado, desde la hora 20:30, en lo que será su último partido en el año.

El 2026 de la selección uruguaya estuvo marcado por el magro Mundial en Canadá, México y Estados Unidos donde quedó eliminada en la fase de grupos. El elenco celeste, que era dirigido por el argentino Marcelo Bielsa, terminó en el tercer puesto del Grupo H al igualar 1-1 contra Arabia Saudita, empatar 2-2 frente a Cabo Verde y caer 1-0 a manos de España, que se quedaría con el título.

Tras la salida del argentino Bielsa, la AUF decidió contratar a Forlán para que se hiciera cargo de la Sub 20 —que desde el próximo 22 de enero disputará el Sudamericano de la categoría— y de forma interina dirigiera la mayor. Esto porque el año que viene habrán elecciones en la casa madre del fútbol uruguayo.

En tal sentido, el mejor jugador del Mundial de Sudáfrica 2010 alcanzó su cuarto partido al mando de la selección uruguaya y ahora irá por el quinto que se llevará a cabo en Maldonado.