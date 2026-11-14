Cristopher Fiermarín, la figura de Uruguay ante Argentina: tres atajadas clave y una noche soñada en La Bombonera

En una noche de enorme exigencia para Uruguay, Cristopher Fiermarín respondió con personalidad y se transformó en una de las figuras del triunfo 2-1 frente a Argentina en La Bombonera.

El arquero de 28 años fue determinante para sostener a la Celeste en los momentos de mayor dominio del equipo local y aprovechó una oportunidad importante en la búsqueda de consolidarse en el arco de la selección.

Su intervención más destacada llegó en los primeros minutos, cuando evitó que Argentina se pusiera en ventaja con una gran intervención frente a frente a Julián Alvarez. La importancia de aquella atajada fue reconocida por el propio Diego Forlán en conferencia de prensa: “Christopher tuvo una grandísima parada en los primeros minutos que hubiera generado un partido totalmente diferente”, expresó.

El equipo argentino manejó la pelota durante buena parte del primer tiempo y obligó a Uruguay a defenderse, pero Fiermarín transmitió seguridad desde el fondo. Un potente remate de Enzo Fernández obligó la segunda atajada de Fiermarín que con la punta de los dedos mandó la pelota al tiro de esquina.

Esa resistencia fue fundamental para que la Celeste llegara al complemento con el marcador igualado y pudiera golpear mediante dos pelotas quietas ejecutadas por Giorgian de Arrascaeta. Primero llegó el gol en contra de Leonardo Balerdi y después el tanto de Maximiliano Araújo, antes del descuento de Julián Álvarez.

Cristopher Fiermarin en el amistoso internacional: Argentina - Uruguay.jpg Foto: EFE

En el complemento volvió a aparecer el golero de 28 años atajando con el pecho un fuerte remate de Nicolás Paz. Además de las atajadas, transmitió seguridad, confianza y en un partido difícil no tuvo errores defendiendo el arco Celeste. En el gol argentino fue una gran definición de Julián Alvarez desde cerca y esquinada donde el uruguayo nada pudo hacer.

La actuación del arquero también adquiere relevancia por el momento que atraviesa Uruguay. Tras el retiro de Fernando Muslera de la selección y los problemas físicos de Sergio Rochet, el arco se convirtió en uno de los principales puestos a resolver en el nuevo proceso encabezado por Forlán.

Fiermarín, que actualmente defiende al Atlético Bucaramanga de Colombia, tiene pasado en Montevideo City Torque, Lommel de Bélgica y Defensa y Justicia de Argentina. Precisamente con este último equipo había tenido una actuación destacada en La Bombonera en 2024, cuando realizó cinco atajadas para sostener un empate sin goles frente a Boca Juniors.

Su camino en la selección mayor comenzó en octubre de 2025, cuando debutó frente a República Dominicana. También estuvo presente en la dura derrota 5-1 ante Estados Unidos, pero continuó sumando oportunidades y este viernes dio una respuesta importante en uno de los escenarios más exigentes del continente.

Cristopher Fiermarin en el amistoso internacional: Argentina - Uruguay Foto: AUF

En una selección que busca renovar sus referentes bajo los tres palos, Fiermarín aprovechó una noche especial para demostrar que quiere ser protagonista. La victoria fue colectiva, pero el arquero tuvo una participación decisiva para que Uruguay pudiera festejar en Buenos Aires.

Al finalizar el encuentro, el golero, que fue una de las figuras declaró: “Estoy muy feliz por el momento que estoy viviendo, por haber ganado acá con la gran selección que es”.

Sobre la gran intervención del primer tiempo agregó: “El partido recién había comenzado, iba ser un golpe duro si recibíamos un gol en ese momento, por suerte pude ayudar al equipo y gracias a dios me sentí muy bien”.

Por último, sobre la adaptación y la preparación con Diego Forlán declaró: “Estamos ajustándonos a lo que el nos pide, no tuvimos mucho tiempo pero creo que el equipo por momentos hizo las cosas muy bien, teníamos enfrente a la selección argentina y era obvio que por momentos podíamos sufrir pero es parte del fútbol y estoy feliz de haber ganado”.