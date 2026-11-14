Bentancur tras victoria de Uruguay ante Argentina: "Sirve para la confianza y para construir este nuevo proceso"

La selección de Uruguay alcanzó un gran triunfo al vencer 2-1 a su par de Argentina en la Bombonera, Buenos Aires. Rodrigo Bentancur, que portó el brazalete de capitán, destacó la importancia de esta victoria en territorio albiceleste. "Sirve para la confianza y para construir en este nuevo proceso", puntualizó.

Cabe destacar que este fue el cuarto partido de Diego Forlán al mando de la selección uruguaya donde cosechó tres victorias (4-1 ante Corea, 6-1 ante India y 2-1 frente a Argentina) y perdió uno solo que fue 3-1 contra Japón. Es por esto que Bentancur elogió el triunfo ante la Albiceleste para el crecimiento de este proceso que inició con Cachavacha al mando.

Agustín Canobbio y Diego Forlán en el amistoso internacional: Argentina - Uruguay Foto: EFE/AFP

Al principio de la nota con AUF TV, el futbolista del Tottenham alabó que el combinado bicampeón de la Copa América comenzó mejor que la Celeste. "Ellos hicieron un gran partido, pero las que tuvimos fuimos contundentes; tuvimos otras más pero no las aprovechamos", instó sobre la eficacia que tuvo el elenco que conduce técnicamente Forlán.

Bentancur se refirió a los jóvenes que hacen sus primeras armas con la camiseta celeste y el consejo que les dio de cara al clásico del Río de la Plata. "Más que nada que disfruten porque es un partido único para jugar un clásico contra Argentina", enfatizó.

Lo que se le viene a Uruguay

Amistoso Internacional: Argentina - Uruguay Foto: AFP

Por último, se refirió a lo que se le viene a la Celeste: el duelo de este martes ante República Dominicana, desde la hora 20:30, en el Domingo Burgueño Miguel en Maldonado. "Ahora descansar para jugar ante República Dominicana", ahondó.

Será el último partido que tendrá la selección uruguaya en el año y el quinto de Forlán al mando. Será para cerrar un 2026 que estuvo marcado por el magro Mundial en Canadá, México y Estados Unidos.

En esa Copa del Mundo la selección de Uruguay quedó eliminada en la fase de grupos. El elenco celeste, que era dirigido por el argentino Marcelo Bielsa, terminó en el tercer puesto del Grupo H al igualar 1-1 contra Arabia Saudita, empatar 2-2 frente a Cabo Verde y caer 1-0 a manos de España, que se quedaría con el título.

Tras la salida del argentino Bielsa, la AUF decidió contratar a Forlán para que se hiciera cargo de la Sub 20 —que desde el próximo 22 de enero disputará el Sudamericano de la categoría— y de forma interina dirigiera la mayor. Esto porque el año que viene habrán elecciones en la casa madre del fútbol uruguayo.