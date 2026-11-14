Ronald Araújo: "Uruguay tiene que volver a esa identidad de ser fuerte en la pelota quieta"

Ronald Araújo habló para la transmisión oficial una vez terminado el partido donde Uruguay venció por 1-0 a Argentina en el partido amistoso disputado en La Bombonera. El defensor resaltó la pelota quieta y se mostró agradecido por volver a defender a la selección.

"Contento por la victoria, siempre es lindo ganar, eso ayuda a seguir creciendo, fue un partido muy difícil, jugamos contra los mejores del mundo. Pero creo que supimos plantar cara, jugamos juntitos, encontramos los goles de pelota quieta que eso también es importante porque Uruguay. Tiene que volver a esa identidad de ser fuerte en la pelota quieta. Es algo que nos dio mucho a la selección a lo largo de la historia y tenemos grandes cabeceadores Entonces tenemos que hacernos muy fuertes y ser contundentes en las dos áreas", comenzó reflexionando el jugador de Liverpool.

Respecto a la tarea defensiva destacó el contener a los "grandes jugadores" del rival, "sobre todo los dos extremos, que se metían mucho por dentro". Explicó que estos generaban "mucha superioridad en el medio campo", pero resaltó que eso Uruguay lo tuvo "muy ordenado". "Pudimos sacar un buen resultado, porque nos sirve para seguir creciendo sobre todo, jugamos contra una gran selección, eso es importante, porque este grupo viene en crecimiento y es importante ir ganando", concluyó.

Por último resaltó el poder volver a defender la camiseta de la selección, dejando atrás las lesiones luego de una última temporada complicada desde lo sanitario en Barcelona: "Estoy disfrutando otra vez de hacer lo que más me gusta hacer, que es estar adentro de la cancha, representar a la selección. Todo el mundo sabe lo que significa para mí la selección, siento muchas emociones cada vez que me toca representar a esta camiseta. Lo sufro mucho, pero también con mucha responsabilidad. Estoy feliz, estoy disfrutando y ojalá que venga lo mejor".

