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    El País Ovación Fútbol

    El 1x1 de la selección de Uruguay contra Argentina: las atajadas de Fiermarin y el poco juego ofensivo Celeste

    Rodrigo Bentancur y Lucas Torreira se vieron desbordados a la hora de intentar recuperar la pelota, mientras que Darwin Núñez no recibió una habilitación para poder probar al arquero albiceleste.

    El País
    El País
    13/11/2026, 20:51
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    Cristopher Fiermarin en el amistoso internacional: Argentina - Uruguay
    Cristopher Fiermarin en el amistoso internacional: Argentina - Uruguay
    Foto: AUF

    La selección de Uruguay iguala sin goles ante su par de Argentina en la Bombonera al cabo de los primeros 45 minutos. Hubo un dominio claro de la Albiceleste y en parte eso se debió a que la Celeste optó por refugiarse y le costó agarrar la pelota para poder inquietar el arco de Gerónimo Rulli.

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    La gran figura del elenco que conduce técnicamente Diego Forlán en la primera parte fue Cristopher Fiermarin, quien hizo dos atajadas muy buenas para evitar el primer gol de la noche.

    Cristopher Fiermarin

    Confió en su buena salida con los pies y lanzó varias veces en largo. Incluso tuvo una buena tapada en el minuto siete tras un disparo de Julián Álvarez. No fue la única atajada: la otra se trató de un tiro de media distancia de Enzo Fernández que mandó al tiro de esquina.

    Guillermo Varela

    Quiso ser salida, aunque debió bajar bastante para ayudar en la marca.

    Ronald Araujo

    Intentó llegar a interceptar a Julián Álvarez en lo que casi fue el primer gol de la noche en la Bombonera. Subió en un par de oportunidades para intentar sacar rédito a su buen juego aéreo, pero no fueron buenos los envíos para ello.

    Ronald Araújo en el amistoso internacional: Argentina - Uruguay
    Ronald Araújo en el amistoso internacional: Argentina - Uruguay
    Foto: AUF

    Mathías Olivera

    Flaqueó en la acción que pudo terminar en el gol de Julián Álvarez.

    Joaquín Piquerez

    No mostró su despliegue a la hora de atacar: tuvo que marcar a Nicolás Paz. Recién en el minuto 19 consiguió levantar un centro por la banda izquierda, pero no fue lo suficiente preciso para que lo cabecera Darwin Núñez.

    Lucas Torreira

    Fue el mediocampista más retrasado y con la tarea de ayudar a recuperar la pelota. Le costó mucho con el vendaval Albiceleste.

    Rodrigo Bentancur

    No fue sencillo para él. Corrió siempre de atrás, colaboró con la marca y no logró mostrar su mejor faceta que es la distribución, debido a que Uruguay casi nunca contó con el balón.

    Agustín Canobbio

    El juego no fue por su sector, por lo que casi no tocó la pelota.

    Giorgian de Arrascaeta

    Debió bajar mucho para poder entrar en contacto con la pelota. Al momento de ejecutar las acciones de balón parado no se mostró muy preciso.

    Maximiliano Araújo

    Colaboró con entrega y ganas, pero poco juego a raíz de la postura Celeste en el campo de juego en la Bombonera. Tuvo una buena en la que enganchó dos veces y lo bajaron cerca del área en el minuto 42.

    Darwin Núñez

    El delantero se muestra muy activo peleando las pelotas que le llegaban ante los defensores argentinos.

    Darwin Núñez y Lisandro Martínez en Argentina - Uruguay
    Darwin Núñez y Lisandro Martínez en Argentina - Uruguay
    Foto: EFE
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