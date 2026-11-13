El 1x1 de la selección de Uruguay contra Argentina: las atajadas de Fiermarin y el poco juego ofensivo Celeste

La selección de Uruguay iguala sin goles ante su par de Argentina en la Bombonera al cabo de los primeros 45 minutos. Hubo un dominio claro de la Albiceleste y en parte eso se debió a que la Celeste optó por refugiarse y le costó agarrar la pelota para poder inquietar el arco de Gerónimo Rulli.

La gran figura del elenco que conduce técnicamente Diego Forlán en la primera parte fue Cristopher Fiermarin, quien hizo dos atajadas muy buenas para evitar el primer gol de la noche.

Cristopher Fiermarin

Confió en su buena salida con los pies y lanzó varias veces en largo. Incluso tuvo una buena tapada en el minuto siete tras un disparo de Julián Álvarez. No fue la única atajada: la otra se trató de un tiro de media distancia de Enzo Fernández que mandó al tiro de esquina.

Guillermo Varela

Quiso ser salida, aunque debió bajar bastante para ayudar en la marca.

Ronald Araujo

Intentó llegar a interceptar a Julián Álvarez en lo que casi fue el primer gol de la noche en la Bombonera. Subió en un par de oportunidades para intentar sacar rédito a su buen juego aéreo, pero no fueron buenos los envíos para ello.

Ronald Araújo en el amistoso internacional: Argentina - Uruguay Foto: AUF

Mathías Olivera

Flaqueó en la acción que pudo terminar en el gol de Julián Álvarez.

Joaquín Piquerez

No mostró su despliegue a la hora de atacar: tuvo que marcar a Nicolás Paz. Recién en el minuto 19 consiguió levantar un centro por la banda izquierda, pero no fue lo suficiente preciso para que lo cabecera Darwin Núñez.

Lucas Torreira

Fue el mediocampista más retrasado y con la tarea de ayudar a recuperar la pelota. Le costó mucho con el vendaval Albiceleste.

Rodrigo Bentancur

No fue sencillo para él. Corrió siempre de atrás, colaboró con la marca y no logró mostrar su mejor faceta que es la distribución, debido a que Uruguay casi nunca contó con el balón.

Agustín Canobbio

El juego no fue por su sector, por lo que casi no tocó la pelota.

Giorgian de Arrascaeta

Debió bajar mucho para poder entrar en contacto con la pelota. Al momento de ejecutar las acciones de balón parado no se mostró muy preciso.

Maximiliano Araújo

Colaboró con entrega y ganas, pero poco juego a raíz de la postura Celeste en el campo de juego en la Bombonera. Tuvo una buena en la que enganchó dos veces y lo bajaron cerca del área en el minuto 42.

Darwin Núñez

El delantero se muestra muy activo peleando las pelotas que le llegaban ante los defensores argentinos.